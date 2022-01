Tåkrummende perfekt tømmermænds-tv!

Alt er som det plejer i 'X Factor'-land, hvor den eneste nyhed i årets første auditionprogram er Kwamie Liv i rollen som 'den søde dommer'.

Sofie Linde er tilbage som vært, Blachman er stadig omdrejningspunktet og Danmark er heldigvis stadig fuld af mennesker uden realitetssans.

Så tak for det!

Skal du følge med i 'X Factor' i år?

'X Factor' har nu kørt i 15.(!) sæsoner, og det ville være nemt at skrige efter fornyelse, men ligesom de fleste foretrækker junkfood 1. januar, er der heller ikke noget galt i at servere 'X Factor', som vi kender det.

Senere på sæsonen, når vi går over til de ofte mere forudsigelige liveshows, hvor vinderen alligevel er hurtig glemt igen, kan vi begynde at brokke os, men i første omgang er det bare at læne sig tilbage og nyde - ja undskyld - freakshowet.

Og der var masser at komme efter i premiereprogrammet.

Efter et par indledende (kedelige) normalt syngende deltagere, fik vi blandt andet to jyske Tinder-brødre med en far, der synes, de 'synger ad helvede til'.

X Factor 2022. Vis mere X Factor 2022.

Vi fik to søstre, der begge hed det samme som deres mor(?), og så fik vi ikke mindst den klipklap-iførte forfatter/sanger som fik lov til at bygge sig selv så meget op, at man kun sad og ventede på, at han ikke ville gå videre.

Der var også de klassisk skrøbelige øjeblikke med nervøse deltagere og en ung fyr, der sang smukt om sin afdøde storebror.

Men det er typer som den selvovervurderende klipklap-sanger, som man ser 'X Factor'-auditions for - og det er perfekt tåkrummende lørdagsunderholdning, når han fornærmet forlader studiet efter dommernes afvisning.

'X Factor' bliver engang imellem kaldt for mobbe-tv, og når man tænker på, at de 'dårlige' deltagere bliver særligt udvalgt i en indledende casting-proces, er der måske lidt om snakken.

Men samtidig har 'X Factor' som nævnt nu kørt i 15 sæsoner - så medmindre deltagerne bliver tvunget ind på scenen (og det har jeg endnu ikke hørt om) - så kan de jo også bare lade være med at stille op.

Uanset hvad var jeg endnu engang godt underholdt.

Og selvom det skurrede lidt i mine Jantelovs-ører at høre Kwamie Liv blive præsenteret som en musiker med masser af hits på cv'et, så har Martin Jensen og Ankerstjerne de sidste par år bevist, at man ikke behøver at være familien Danmark-kendt for at være underholdende på tv.

Måske det ligefrem kan skabe gnister i studiet med hendes forsøg på at kvæle Martin Jensen og Thomas Blachman med kærlighed?

'X Factor' er tilbage, og så længe Thomas Blachman får lov til at være Thomas Blachman, er alt som det skal være.