Så kom 'X Factor' tilbage på sporet!

Efter sidste uges langsommelige gennemgang af auditiondeltagere med forglemmelige, selvkomponerede sange, havde TV 2 i denne uges skruet op for humoren, Blachman-drilleri og herligt storhedsvanvid. Noget gik dog galt til sidst.

Vi er nu forbi sæsonens tre auditionprogrammer.

Jeg er stadig ikke blæst bagover musikalsk, men efter 16 sæsoner ved man, at nogle deltagere sagtens kan overraske senere i forløbet, så selvom vi er startet lidt gennemsnitligt, er det trods alt for tidligt at skyde feltet ned.

Nej, sidste auditionprograms højdepunkt var dommernes interne ping-pong og ikke mindst stemningen omkring Simon Kvamm.

Det er sjovt, at Thomas Blachman og Oh Land føler sig så truet af den regerende mester, at de eksempelvis begynder at kopiere hans notestil.

Selvom de måske gør det for sjov, er der ligesom sidste år en særlig aura omkring underspillede Simon Kvamm, og er det mon tilfældigt, at Thomas Blachman pludselig begynder at tale om, at dette kan blive hans sidste sæson?

Den nye dommertrio har fra start af haft en god kemi, og det kunne være sjovt, hvis TV 2 lavede et ekstra udvidet backstageprogram, hvor man så meget mere af dommernes samvær udenfor audition-studiet.

Det er også dejligt åndssvagt, at man igen og igen kører 'X Factor' op til noget kæmpe stort.

Seertallene er faldende, deltagerne er ofte hurtigt glemt igen, men dommerne fremstilles stadig som overmennesker, der helt dumt ankommer til den sidste audition i hver deres speedbåd.

Når de skal udvælge, hvem der går videre til sixchair-runden, kan de heller ikke nøjes med at gøre det i et tv-studie.

Nej, så skal de selvfølgelig leje en mindre herregård, og i en tid hvor mediebranchen ellers har sparerunder i alle afkroge, er det fedt, at der stadig er et sted, hvor man i hvert fald forsøger at pumpe det stort op.

Der hvor det gik galt i ugens omgang 'X Factor', var i den sidste afgørende fase, hvor dommerne altså skulle finde ud af, hvilke deltagere, de vil have med videre til sixchair.

For det første virkede det lidt for fjollet, at de gjorde det ud fra en form for 'pegeleg' og en tilfældig omgang plat og krone.

Jeg har ikke noget genialt alternativ, men det er trods alt rigtige menneskers videre skæbne, de står med, og selvom det var okay underholdende at se dommerne kæmpe om deltagerne, kunne det også være fint at få et mere seriøst indblik i udvælgelsesprocessen.

Simon Kvamm gav jo også udtryk for, at det blev lidt for meget med alt det pegeri, så måske der skulle justeres på den del til næste sæson?

Da de endelig havde fundet deres deltagere, var der også noget, der virkede for strømlinet.

Alle deltagere var forholdsvis pæne unge mennesker. Hvor var de skæve typer? Hvor var den gamle tandløse mand, der kan ruske op formatet?

Dommerne skal selvfølgelig vælge, hvem de vil, og de endelige liveshow-deltagere kan også stadig nå at overraske positivt, men jeg krydser fingre for, at det ikke ender alt for ensformigt.

Det skal TV2 passe på med, ellers får vi igen bare et fokus på dommerne.