»‘X Factor’ for mig handler om, der er noget, som man ikke 100 procent kan sætte en finger på.«

Sådan lød det fra Kwamie Liv i introen til fredagens tredje liveshow. Hvis vi følger den devise, så havde første halvdel af aftenens program så absolut ingen x-factor, for det var let at sætte en stor, fed finger på, hvad programmet var:



Nemlig hamrende kedeligt.

Og så gik det hele i sort – bogstavelig talt. Strømmen forsvandt pludselig i studiet, som måtte oplyses af publikummets mobiltelefonener. Sofie Linde freestylede, og showet fik den intimitet og nerve, som det i årevis har sukket efter. Og tror I så ikke, at TV 2 valgte at sende reklamer? Jamen altså …

Som en læser skrev i B.T.s liveblog:

»Ærgerligt, at de ikke blev i mørket og sendte, det giver en særlig stemning, når man også er med, når det uforberedte sker.«

Hørt!

Bevares, deltagerne havde øvet på shows, som med alt sandsynlighed krævede noget strøm, men det havde så sandelig været sand x-factor, hvis de havde valgt at gribe mikrofonen og tage den akustisk. Men den mulighed fik de altså ikke …

I stedet vendte strømmen og programmet tilbage. Og sådan måtte det jo så være.

Den rutinerede dommer formåede at sætte en smule – og det er med tryk på en smule – fut under den ellers så rolige Kwamie Liv, og det er trods alt en bedrift. Det skete, da han langede ud efter hendes duo Lorenzo & Charlo. Uenige var de også om deltageren Oliver Antonios accent. Men rigtige gnister slog det aldrig.

Sofie Linde gav Blachmann en røffel i sæsonens første liveshow, og måske det er den, der fortsat sidder i baghovedet på ham, for han virker meget afdæmpet, ja, næsten resigneret.

Han sagde det jo selv: ‘Måske skal I finde en anden dommer end mig?’

Kwamie Liv virker som om, hun vil alle det bedste. Og det er jo en egenskab, der i og for sig er beundringsværdig. Men er hun underholdende? Har hun x-factor? I aften var svaret altså nej.

Der går lidt for meget lykkekage-visdom i den, når hun begynder at tale om, hvor smuk Færøernes natur er, og hvordan hun kan mærke, at Martin Jensen og Kári har formet et venskab. Andre gange får hun rodet sig ud i nogle sætninger, hvor jeg simpelthen ikke aner, hvad det er, hun taler om …

Men altså, hun har stadig to deltagere med i konkurrencen, ligesom sine meddommere, så hun er da så absolut med i ræset om sejren.

I sidste sæson virkede Martin Jensen nogle gange som om, han absolut ville finde noget at kritisere ved hver eneste af deltagerne. Nogen gange var det endda med en tendens til at være en smule nedladende. Men sådan var det så langt fra i aften.

Han roste, han kom med god, saglig kritik, han var ærlig, uden at blive grov, og han virkede også som den af de tre dommere, der havde mest overskud – både over for egne, men også de andre deltagere.

Han fortalte også, at han i sidste uge, forud for afgørelsen, fik en besked på de sociale medier, som gik på, at han ville 'blive hakket i småstykker', hvis han sendte Lorenzo & Charlo videre. Det gjorde han som bekendt, og selvom han fortsat var i ét stykke her til aften, viser det da, at han ikke lader sig kue af hverken det ene eller andet.

Det eneste, der trækker ned, er, at en mand, der lever af at spille elektronisk musik, ikke var i stand til at træde til, da elektronikken brød sammen i studiet!