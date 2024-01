Da 'X Factor' sidste fredag vendte tilbage, var jeg begejstret over Maria Fantinos værtsdebut og Oh Lands comeback i dommerstolen.

I denne uge begyndte programmet imidlertid at køre i tomgang, grænsende til det kedelige, og blev kun reddet af få enkeltpræstationer og et sjovt udbrud fra Simon Kvamm.

Du kender skabelonen.

I de første audition-programmer får vi præsenteret både håbefulde og håbløse deltagere.

Der er dem, der kommer med en barsk fortid, og dem der ikke ved, hvor dårlige de er.

Og vi fik dem alle sammen med den midaldrende Tiktokker, som det humoristiske højdepunkt og et alt for langt medley af deltagere med selvkomponerede sange som lavpunkt.

Der var helt sikkert nogle deltagere, der kom ind med fine indslag - eksempelvis den unge fyr, der havde skrevet en sød sang til en pige med linjen, 'du er sød, når du selv synes, du er sej' - men det blev også hurtigt for kedeligt tv.

Vi vil jo i bund og grund helst se dem, der synger så vildt, at man bliver nødt til at gense klippet på Youtube igen og igen, eller dem der lyder så forfærdeligt, at man krummer tæer.

I denne uge var der bare ikke særligt mange mindeværdige øjeblikke.

Dommerholdet i årets udgave af 'X Factor'. Foto: TV2 Vis mere Dommerholdet i årets udgave af 'X Factor'. Foto: TV2

Der kan være flere grunde til, at man ikke er slået igennem, men de deltagere der kom ind med deres egne sange var generelt set for leverpostejsagtige, og man savnede pludselig nogle flere tonedøve indslag og vanvittige fortolkninger af gamle Britney Spears-hits.

Maria Fantino blev også brugt alt for lidt.

Efter sidste uges præsentation fik hun i denne uge alt for lidt taletid.

Hun havde en sjov kommentar til det sørgelige i, at man som 28-årige er placeret i 'de gamles kategori', men ellers stod hun mest bare og kiggede på i baggrunden.

Oh Lands skæve side var der på en måde også skruet lidt ned for.

I sidste uge brillerede hun med et underholdende bombardement af spørgsmål rettet mod Simon Kvamm og Thomas Blacham.

Den type indslag fik vi nærmest ikke i denne uge, hvor stemningen kun blev løftet af et herligt 'backstage'-klip, hvor Simon Kvamm begyndte at tale om, 'at man hamrer bajer', mens man ser 'X Factor' til Thomas Blachmans store forundring.

I de første mange sæsoner - dengang DR havde styringen - kørte man hårdt på og udstillede ofte deltagerne.

Maria Fantino er ny vært på 'X Factor'. Foto: TV2 Vis mere Maria Fantino er ny vært på 'X Factor'. Foto: TV2

Det er ud fra et menneskeligt synspunkt godt, at man er kommet lidt væk fra det, men når man så ikke formår at tiltrække stribevis af lysende stortalenter, så kan et auditionprogram bare pludselig føles lidt langtrukkent.

Så vil jeg hellere se en masse backstage-sjov med dommerne - eksempelvis da de i denne uge drillede Thomas Blachman med hans alder - så her er mit ønske til TV2:

Stram op!

'X Factor' er en velsmurt maskine.

Det fungerer, og jeg vil stadig sidde spændt og vente på, hvad der dukker op i næste uge, men at fylde halvdelen af et program med hurtig glemte deltagere og deres hurtig glemte selvkomponerede sange er bare ikke verdens skarpeste form for fredagsunderholdning.