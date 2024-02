To ting stak ud under årets første 'X Factor'-bootcamp.

Det ene virkede lige efter TV2s hensigt og var både rørende og brutalt tv. Det andet virkede alt for overfladisk og bliver formentlig ekstra tydelig i næste uge.

Ved det sidste punkt tænker jeg på selve opbygningen af bootcamp-programmet.

Hvorfor får vi ikke lov til at komme mere med ind i processen i udvælgelsen af de endelige liveshow-deltagere?

Som seer får man det indtryk, at det hele foregår på meget, meget kort tid.

Vi ser deltagerne tale med en sanglærer, så synger de en enkelt gang for deres dommer, og til sidst får de så at vide, om de er gået videre eller ej.

Er 'X Factor' virkelig så overfladisk, at det hele ligner noget, der kan klares på et kvarter?

Thomas Blachman på 'X Factor'-bootcampen.

Formentlig ligger der langt mere arbejde i udvælgelsen, men det får vi ikke rigtigt at se, og det er en skam, når det nu er meningen, at vi skal blive følelsesmæssigt investeret i deltagerne.

Jeg skal ikke udelukke, at det i længden ville blive kedeligt tv, men hvorfor ikke give det et skud?

Hvorfor ikke føre deltagerne igennem nogle flere prøver og vise flere 'behind the scenes'-klip fremfor de alt for korte opstillede interviews hvor deltagerne lidt akavet spørger hinanden, om de er spændte på at skulle ind og optræde?

Men okay, som nævnt virkede 'X Factor' igen-igen jo efter hensigten, da dommerne endeligt skulle give deres deltagere besked om deres videre skæbne i programmet.

Situationen minder lidt om et datingprogram, hvor man overværer et brud, og her er det nok ikke tilfældigt, at TV2 netop har valgt at give de unge - og på papiret mest letpåvirkelige - deltagere mest tv-tid.

Det er bare både brutalt og rørende tv at se drømme blive knust, og da både Simon Kvamm og Thomas Blachmans udstemte deltagere lod tårerne trille, var det svært som seer ikke selv at få en lille klump i halsen.

Oh Land på bootcamp.

Til sidst var det en stor fornøjelse at få vært Maria Fantino tilbage på banen.

Hvor hun fik alt for lidt taletid under sixchair-programmerne, fik hun denne gang lov til at fylde langt mere og var perfekt afstemt mellem sjove kommentarer og opbakkende trøst og rygklap ude i kulissen.

De spiller stadig en lille smule på, at hun er ny i jobbet og det fungerer indtil videre fint.

Nu bliver det bare spændende at se, hvordan hun håndterer dommerne, når showet går live om to uger.