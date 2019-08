Volbeat er klar med nyt album, og håndbold-danmark må skuffende konstatere, at der ikke er blevet lavet en ny ’For evigt’.

Klappølser til side så er der til gengæld masser at komme efter for mande-mændende, der får stillet deres Volbeat-tørst med 14 nye numre, der lyder præcis, som Volbeat altid har gjort. Næsten.

Der er nogle sjove undtagelser som ’Die To Live’, der i sit udgangspunkt er standard Volbeat boogie-woogie-rock, men som pludselig afbrydes af en saxofonsolo og et hamrende saloon-klaver, så der går helt 80’er-fest i den.

Andre steder som på ’The Awakening of Bonnie Parker’, hvor Michael Poulsen traditionen tro læser op af den store USA-bog med fortællingen om forbryderparret Bonnie og Clyde, står den pludselig på romantiske kastagnetter i et fortalt mellemstykke.

Det skal nok krumme især de traditionelle kritikeres tæer.

Albumcoveret til 'Rewind, Replay, Rebound'. Foto: Pressefoto Vis mere Albumcoveret til 'Rewind, Replay, Rebound'. Foto: Pressefoto

Til sidst går der nærmest helt AC/DC ’Highway to Hell’ i den på åbningsnummeret ’Last Day Under The Sun’ (Ser vi bort fra et knap så ikonisk omkvæd), der varsler et Volbeat, hvor alle kan være med.

’Rewind, Replay, Rebound’ er Volbeats syvende studiealbum, efter de på det seneste med store koncerter i København og Århus har markeret sig som Danmarkshistoriens største rockband.

Bandets blanding af Elvis, Johnny Cash og hård rock har derudover gjort dem til en international succes, men måske de på ’Rewind, Replay, Rebound’ har spillet på lidt for sikre kort for at bevare deres position i toppen?

Flere af guitar-riffene lyder som genbrug, nummeret ’Pelvis On Fire’ lyder decideret som en opdateret udgave af den 12 år gamle ’Sad Man’s Tongue’, og så er der som sædvanlig ikke den store variation i Michael Poulsens måde at synge på.

Skal Volbeat være hård metal eller semi-blød radio-rock? Nok en mellemting. De er i hvert fald mest det sidste på et album, der bliver lidt for ensformig at lytte på i længden.

’Leviathan’, der allerede er blevet spillet en del i radioen lyder som et klassisk Volbeat-hit med opbygning til det store fadøl-kor og skal nok blive populær til koncerterne, men er man ikke Volbeat-fan, er der ikke nogen grund til at kaste sig over ’Rewind, Replay, Rebound’.

'Rewind, Replay, Rebound' er ude fredag.