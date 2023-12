Det begyndte så godt og sluttede lidt... Ligegyldigt.

'Valdes jul' skulle løfte arven fra 'Tinka', men løftede sig aldrig fra det jævne, og i ugens sidste syv afsnit var der simpelthen for mange ting, der skuffede.

Her følger en anmeldelse af afslutningen på TV 2s familiejulekalender.

Mandag 18. december



Var det bare det?

Efter 17 dages snak om den 'uendelige skov', startede Valde ugen med endelig at tage ind i den magiske verden, der ved første øjekast desværre bare lignede en afpillet dansk vinterskov.

Valde løb skræmt rundt, men TV 2 havde skuffende sparet den grafiske afdeling og de uhyggelige væsener væk, så det blev aldrig hverken nogen medrivende eller særlig magisk seeroplevelse.

Tirsdag 19. december

Så kom politiet på banen.

Stakkels Anker blev udsat for et hårdt forhør af en betjent og Valdes mor om Valdes forsvinden, og her virkede det underligt, at Ankers forældre ikke blev involveret.

TV 2 kunne i ugens andet afsnit heller ikke finde ud af, om de ville have sne eller ej i deres julekalender.

Ude i skoven var alt hvidt, men i skolegården var der ikke et snefnug at spore, og sådan skiftede vejret konstant i løbet af ugen.

Valde var flere dage forsvundet inde i den 'uendelige skov', og derfor blev hans ven Anker udsat for et forhør af Valdes mor. Foto: TV2 Vis mere Valde var flere dage forsvundet inde i den 'uendelige skov', og derfor blev hans ven Anker udsat for et forhør af Valdes mor. Foto: TV2

Onsdag 20. december

Hvor er mosekonen egentlig en historisk kedelig julekalender-skurk!

Med fire dage til jul burde det være spændende at se Valde og Tala være fanget i hendes tåge, men fordi hendes ansigt hele tiden er skjult, mangler karakteren personlighed.

En julekalenderskurk må godt være lidt sjov og tegneserieagtig.

Tænk på ynkelige prins Fileas ('Tinka'), vanvittige Kurt Ravn ('Kometernes jul') eller arrogante slavehandler-Aage ('Julehjertets hemmelighed'). Mosekonen blegner ved siden af.

Tammi Øst i rollen som mosekonen. Foto: TV2 Vis mere Tammi Øst i rollen som mosekonen. Foto: TV2

Torsdag 21. december

Et af lyspunkterne i julekalenderens afsluttende fase, var lillesøster Rita og nissen Rangs fælles angreb på den onde nabolandmand.

Rita havde langt om længe droppet sin kærlighedsmisison og gik i stedet som en anden Macaulay Culkin amok på naboens træfældningsudstyr med boremaskiner og benzin-ødelæggende sukker.

Den 10-årige børneskuespiller har med sin charme og 'gavtyv'-udtryk generelt været et af julekalenderens højdepunkter, og igen-igen skal der lyder ros til folkene bag kameraet for at finde et nyt ungt naturtalent.

Lillesøster Rita blev spillet af 10-årige Selma Kjær Kuscu. Foto: TV2 Vis mere Lillesøster Rita blev spillet af 10-årige Selma Kjær Kuscu. Foto: TV2

Fredag 22. december

To dage før jul tog julekalenderen igen en ærgerlig urealistisk drejning.

Anker var i de første 21 afsnit skolens største nørd. Alligevel fik han til den store afslutningsfest overtalt hele klassen til at tage med ud i skoven for at hjælpe Valde i kampen mod den onde nabolandmand.

Hvorfor skulle de pludselig gide det?

Jeg havde også nærmest lyst til at råbe af tv'et, da Tala overrasket udbrød, at ingen havde set det komme, at lærervikar Ulla var mosekonen. Jo, Tala. ALLE havde set det komme!

Lørdag 23. december

Jeg gentager: Var det bare det?

På klassisk julekalender-manér fik vi i det næstsidste afsnit det endelige opgør imellem det gode og det onde, da mosekonen gik til angreb på det magiske træ.

Valde og Tala fik genskabt pagten mellem natur og menneske ved at holde i hånd, og på sin vis så det flot ud med de magiske stråler, der slog mosekonen omkuld, men kunne hun ikke have givet lidt mere modstand?

Valde og Tala i den magiske skov. Foto: TV2 Vis mere Valde og Tala i den magiske skov. Foto: TV2

Søndag 24. december

'Valdes jul' sluttede med et par mirakler.

Først havde familien nået at købe ind til juleaften, selvom de dagen for inden var på vej til udlandet.

Så fik det unge par langt om længe kysset, og til sidst virkede Valdes mor til at have glemt alt om sin frygt for skoven, da hendes far afslørede, at han havde købt familiegården tilbage.

Jeg forstod heller ikke hvorfor, at Valde glemte at hente sin moster hjem, da mosekonen var besejret, men lad os bare stoppe her...

Konklusion:

Sammenlignet med de seneste ti års julekalendere endte 'Valdes jul' i den kedelige ende.

Den havde hverken samme kvalitet og overskud som DRs 'Julefeber', 'Tidsrejsen' eller 'Julehjertets hemmelighed' eller ikoniske udtryk som TV2s 'Tinka'-trilogi.

Den var hyggelig, men også meget på det jævne, og derfor er den desværre nok også hurtig glemt igen.