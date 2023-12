Så er vi igennem den første fulde uge af TV 2s familiejulekalender, og indtil videre har den ét stort problem.

Ugen bød også på en sjusket fejl, et indslag i torsdagens afsnit, som nogle måske vil finde en kende upædagogisk, og til sidst en lidt for oplagt kærligheds-kliché.

Her følger en anmeldelse af ugens afsnit af 'Valdes jul'.

Mandag 4. december: Urealistisk folkeskole

Ugen startede med ulvepigen Talas besøg på Valdes folkeskole, og her gav det ingen mening, at hun uden videre blev indlemmet som ny elev i Valdes klasse.

Til gengæld ligner hun Ronja Røverdatter med sit store mørke hår – især når hun snakker med den lille nisse ude i skoven … Vi går hurtigt videre.

Tirsdag 5. december:

Udover en introduktion af Valdes nye lærer, spillet af Tammi Øst, dalede julekalenderen pludselig markant i tempo.

Det blev decideret kedeligt – ikke mindst da man endnu en gang skulle høre om Ankers skolefest-drøm, Valdes negativitet omkring gårdsalget og den onde nabos ønske om netop at købe familiegården.

Det var også lidt underligt, da Valde endte i en trance ude i skoven efter at have stukket fingrene ind i det magiske træ, men i det mindste fik han fremmanet et stort flot bjerglandskab, så det var ikke helt uden højdepunkter.

Valde foran det magiske træ. Foto: TV 2

Onsdag 6. december:

Halvvejs i ugen skete der pludselig noget, da Tala valgte at flytte ind hos Valde.

Jeg køber ikke hendes paranoide forklaring om, at hun ikke kan bo i skoven længere, bare fordi nabolandmanden har set hende.

Her kunne manuskriptforfatterne godt have fundet på en bedre undskyldning til deres unge hovedperson.

Det gav dog et par søde scener, da Tala skulle lære at begå sig i et 'menneskehjem', og Julie Agnete Vang skal have stor ros for at spille rollen som pinlig 'svigermor' helt perfekt.

Torsdag 7. december:



Hvad skete der lige der? TV 2 valgte simpelthen i syvende afsnit at lære danske børn, hvordan man kan pjække fra skole ved at sniffe peber. Selv Valdes lillesøster benyttede sig af tricket! Vildt nok.

Har du derudover lagt mærke til den sjuskede kalenderfejl? Solen skinner altid urealistisk meget, når børnene står op i julekalenderen.

I torsdagens afsnit kunne man se på køkkenuret, at klokken var 08:10, hvilket jo ikke kan passe, da solen ifølge en hurtig google-søgning først burde stå op 08.23!

Tammi Øst som Valdes nye lærer, der er ualmindelig nysgerrig på, hvad det er, Valde og hans ven Anker har gang i. Foto: TV 2

Fredag 8. december:



Jeg ved godt, at 'Valdes jul' er for børn, og at de yngre seere også skal kunne følge med, men kunne man ikke godt have gjort Tammi Øst for en lidt mindre oplagt skurk?

Det MÅ jo være hende, der er mosekonen, sådan som hun hele tiden render efter børnene og ved overnaturligt meget om, hvad de foretager sig.

Hvordan kunne hun eksempelvis vide, at de lige præcis var på udkig efter vogterens bog?

Lørdag 9. december



Endnu et lidt halvkedeligt afsnit, hvor der reelt kun skete to ting:

1. Valde og Tala tog på endnu en skovtur uden rigtig at finde ud af noget.

2. Tala holdt en lidt for lang tale om, hvor vigtigt det er, at vi skal passe på naturen.

Valde og Tala på jagt efter 'Vogterens bog'. Foto: TV 2

Søndag 10. december

Vi sluttede ugen med fundet af 'Vogterens bog', som dejlig pædagogisk bar titlen 'Vogterens bog'.

Det er måske ikke så smart at skrive på forsiden, hvis man vil holde en bog hemmelig, men det er selvfølgelig en mindre detalje.

Valdes lillesøster havde på imponerende vis (læs urealistisk) selv hængt en masse misteltener op i loftet, og her endte det hele med en lidt for stor kliché, da gårdens unge par var lige ved at kysse på grund af 'du har noget chokolade siddende på læben'-misforståelsen.

Konklusion:

TV 2 har indtil videre godt fat i seerne med 'Valdes jul', men julekalenderen har stadig ét stort problem: Det er hverken rigtig godt eller rigtig skidt – det er bare den bløde mellemvare, og derfor må man håbe, det stikker mere af i den kommende uge.