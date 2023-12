Jeg var næsten ved at falde i søvn!

Vi er nået til den femte december, og aftenens afsnit af 'Valdes jul' føltes det meste af tiden som en søvndyssende genudsendelse, hvor der først til sidst kom lidt gang i TV 2s familiejulekalender.

Lad os se nærmere på femte afsnit.

Først fortsatte Valde med at være i dårligt humør over hans mors salg af familiegården.

Valde og Anker i skolen. Foto: TV2

Så skulle vi endnu en gang høre om Valdes nørdede ven Ankers drøm om at komme til skolefest – og da den onde nabolandmand Hermansen igen så kom anstigende på sit ATV-køretøj for at nævne sin interesse i gården, virkede det som om at julekalenderen var begyndt at køre i ring.

Vi fik kort introduceret en ny skolelærer i form af Tammi Øst som vikaren Ulla.

Her kan man jo håbe, at hun udvikler sig til et monster, men indtil videre virker hun bare til at være en begejstret biologilærer skabt til at passe ind i julekalenderens klimapositive ramme.

Det er som sådan fint nok, men ikke noget man falder ned af sofaen over sådan en småkold tirsdag aften.

Den onde nabo Hermansen. Foto: TV2

Det var først, da Valde til sidst gik ind i den magiske skov, at der egentlig var grund til at følge med.

Først fik vi en underlig scene, hvor han røg i trance over at stikke fingrene ind i det store træ i midten af skoven.

Det var ret mærkeligt.

Til gengæld fik vi endelig en uddybning af, hvorfor de magiske væsner har et problem med menneskene, da ulvepigen forklarede, hvordan Valdes familie har brudt menneskets pagt med naturen.

Valde i selskab med det magiske træ. Foto: TV2

Vi fik tilmed afsløret 'den uendelige skov' illustreret ved ulvepigens fremmaning af et storslået bjerglandskab – og det tegner godt for kommende afsnit.

Det så nemlig ikke helt dumt ud – og her håber jeg, at TV 2 har pumpet penge nok i deres julekalender til, at man også får lov til at se 'den uendelige skov' helt tæt på – og gerne fuld af magiske væsner.

Afsnittet sluttede med Valdes bekymrede mor, der igen igen fortalte sin søn, at han ikke må gå ind i skoven – og således skete der altså ikke sååå meget nyt i 'Valdes jul' den femte december.

Lad os håbe de får mere fart på i morgen.