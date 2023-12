Så blev TV 2s familiejulekalender langt om længe spændende at følge med i.

Vi er over halvvejs i 'Valdes jul', og ugens afsnit bød på flere følelsesmæssige højdepunkter og en herlig kaotisk afslutning. Onsdag begik man dog endnu engang en stor brøler, der simpelthen er noget sjusk.

Her følger en anmeldelse af ugens afsnit af 'Valdes jul'.

Mandag 11. december:

Ja, tak! Ugen startede på den store følelsesmæssige klinge, da vi endelig fik afsløret, hvorfor Valdes mor er så forhippet på at få solgt familiegården.

Moderen har simpelthen en søster, der forsvandt ind i den magiske skov, og for første gang i julekalenderen virker det vitterligt spændende, om det lykkedes Valde at finde sin moster.

Til gengæld bliver karakterne på Valdes skole ved med at opføre sig underligt med den overivrige skolesekretær og Talas nye dansegruppe, der reagerede urealistisk positivt på at få prakket en ny elev på sig.

Valde og Tala spilles af de unge skuespillere Sander Løkke Borg og Flora Augusta.

Tirsdag 12. december:

Spændingen fortsætter!

Det klæder julekalenderen, at der er kommet et skær af alvor ind i historien med den mystiske familietragedie, og da Tala og Valde i ugens andet afsnit begyndte at skændes, om det er vigtigst at redde naturen eller den forsvundne moster, har jeg for en gang skyld lyst til at se næste afsnit hurtigst muligt.

Onsdag 13. december:

Igen begår TV 2 en stor naturstridig brøler.

Køkkenuret viser 7:55, da Valde og Tala står op om morgenen i fuld dagslys. Det giver ingen mening, eftersom solen i virkeligheden først står op 8:30.

Og hvornår møder de egentlig i skole?

'Valdes jul' er optaget på Fløng skole lidt udenfor Roskilde, hvor undervisningen ifølge skolens hjemmeside starter klokken 8:00. Det er åbenbart ikke noget, familien stresser over i den her julekalender.

Dog fik vi en sød lille scene, da Anker skulle lære den ild-forskrækkede ulvepige Tala at gå Lucia-optog. Anker er ofte lidt for ufrivilligt usjov, men her anede man på fineste vis et spirende venskab.

Anker under sit interview med den onde nabolandmand Hermansen.

Torsdag 14. december:

Stærkt comeback!

Jeg har de første 13 dage været irriteret på Anker-karakteren, der konstant har fungeret som Valdes kiksede – og ofte unødvendige – sidekick, men i torsdagens afsnit, var han for første gang sjov, da han blev sat til at interviewe den onde nabolandmand.

»Laver du mange damer,« lød det eksempelvis fra den nervøse journalistspire, der hakkede sig igennem sine spørgsmål.

Giv Anker sit eget Clement Kjersgaard-agtige talkshow og se ham skabe tv-magi med sin selvudslettende form for hardtalk.

Fredag 15. december:

Det er godt for spændingsniveauet med det nye plottwist, at den onde nabolandmand tilsyneladende havde et forhold til den forsvundne søster.

Jeg siger ikke, at det på sigt kan hjælpe ham over på børnenes side – men mon ikke det kommer til at spille ind?

Tala og Valde lægger planer på julemarkedet.

Lørdag 16. december:

De har nu i 16 dage talt om at gå ind i den magiske skov, men hvornår gør de noget ved det?

Vi kom i ugens næstsidste afsnit en my tættere på med Valdes syn ved modertræet, men nu må der godt snart ske noget! Den kan efterhånden næsten kun skuffe.

Tala klumrede sjovt rundt, da hun skulle lære at cykle, men her virkede det også mærkeligt, at hun ikke bare forvandlede sig til en ulv i stedet for at løbe flagrende efter Valde som en anden Phoebe Buffay.

Søndag 17. december:

Ugen sluttede dejligt kaotisk.

Valde afslørede al sin viden om den magiske skov og den forsvundne moster for resten af familien, og det var fedt at se det hele eksplodere i hovedet på Valdes underligt uvidende far.

Tidligere i julekalenderen havde jeg været ligeglad, men vi begynder at have et godt juledrama, og derfor tog jeg mig selv i at blive ægte irriteret på Tala, da hun efterfølgende trak sig egoistisk fra det hele og flygtede ud i skoven.

Konklusion:

'Valdes jul' er endelig kommet i gang. Der er kommet store følelser i spil, og spændingskurven er stærkt opadgående, så medmindre den magiske skov viser sig som en stor skuffelse, kan det godt gå hen blive en stærk afslutning.