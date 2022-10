Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hahaha, hvad i alverden tænkte de på?

Der var helt sikkert en masse politiske nørder, der søndag aften fik kaffen galt i halsen, da TV 2 blændede op for folketingsvalgets første debat mellem de tre statsministerkandidater.

'Game of Thrones'-musik, split-screen, 'Hvem vil være millionær'-stemning og afsløring af kandidaternes ulæselige håndskrift.

Den havde jeg - og helt sikkert mange andre - ikke set komme, og selvom især Twitter-segmentet (Lars Løkke, der ikke måtte være med, sammenlignede det med 'X Factor') var ved at kaste op af forargelse, syntes jeg, det var helt genialt.

TV2 afholdt søndag aften statsminister-debat. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere TV2 afholdt søndag aften statsminister-debat. Foto: Michael Drost-Hansen

Det var nyt, det var underholdende og Cecilie Beck styrede det hele med sikker hånd.

Det hele var som udgangspunkt fint delt op i sektioner som 'skat', 'sundhed' og 'klima'.

Studiepublikummet opførte sig også generelt set pænt og langt fra ligeså håndbold-klap-pølse-irriterende, som jeg mindes nogle tidligere valgs forfærdelige show-debatter.

Blev man klogere på, hvem man skal stemme på?

Det ved jeg ikke.

Er det vigtigt?

Ja, det er det selvfølgelig!

Men valget er jo også næsten lige skudt i gang, og vi skal nok komme til at høre på Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen og deres slogans til døde, før vi når til valgdagen den 1. november.

Og så har vi jo formentlig stadig DR til at servere en mere tør og konservativ debat senere på måneden.

Hvor mange stjerner vil du give TV2's valgshow?

Jeg var godt underholdt - især stor cadeau til ham der som nævnt havde plagieret 'Game of Thrones'-intromusikken.

TV 2 har muligvis ramt loftet for, hvor meget nyt der skal proppes ind i en statsminister-duel i denne omgang - men når man søndag aften sidder træt i sofaen og lader op til en ny uge, så gør det ikke noget, at man ikke falder i søvn af en valgdebat.

P.S. Også ros for tidligere på aftenen at varme op på på TV 2 News med quiz-show og Anders Breinholt - og en særligt veloplagt Lars Løkke (Her måtte han gerne være med).