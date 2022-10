Lyt til artiklen

Nu får jeg måske alle politiske nørder på nakken, men gaaaab hvor var TV 2's partilederdebat torsdag aften en langtrukken affære.

Jeg erkender, at det sidste gang med 'Game of Thrones'-musik, 'Hvem vil være millionær'-stemning og masser af split-screens måske var rigeligt til den gøglede side, men hellere det, end halvanden times søvndyssende, halvrodet, automat-debat.

Nu kalder jeg det en partilederdebat, men for det første virkede det mærkeligt, at flere af profilerne manglede.

Hverken Dansk Folkeparti, SF eller Nye Borgerlige var repræsenteret.

Alternativet og Lars Løkke Rasmussen var heller ikke med, og i stedet for at høre, hvordan statsminister Mette Frederiksen vil føre landet videre, måtte vi som seere nøjes med justitsminister Mattias Tesfaye.

Rammen var det gode gamle 'Højlunds forsamlingshus' fra 1980'erne med Gertrud Højlund som vært midt i en forsamling af nordjyske vælgere.

Både nordjyderne og Gertrud Højlund gjorde det egentlig fint - et af højdepunkterne var klart en vælger med et aaaaalt for langt spørgsmål - men det hele manglede simpelthen dynamik.

I løbet af tre overordnede tema-runder stod det politiske B-hold bare på én lang række i brune efterårsfarver og talte lidt frem og tilbage på kryds og tværs.

Alex Vanopslagh fik et par grin på at joke med sit partis størrelse, ligesom der kom lidt gang i den, da Sofie Carsten Nielsen på et tidspunkt rettede en direkte kritik mod Jakob Ellemann, men så blev det heller aldrig vildere.

Det var alt for pænt og ensformigt.

Der var ikke noget, der stak ud eller, havde den 'x-faktor', som kunne sætte debatten i gang på sociale medier.

Der er kun fem dage til, at vi alle skal til stemmeurnerne - men hvor jeg i aften kunne have fundet min endelige kandidat, endte det i stedet med én lang kamp for ikke at skifte kanal.

Ærgerligt.

Bare fordi man kommer til at gøre det alt for gakket den første gang, behøver man ikke kører helt over i den anden grøft gangen efter.

