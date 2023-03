Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med temaet 'Suppe, steg og is' var der lagt i kakkelovnen til en dejlig dansktop-aften, hvor dommerne ikke som vanlig kunne slippe af sted med at vælge relativt ukendte sange.

Det gav mulighed for både kunst, kitsch og kreativitet - men hvad i alverden var Kwamie Livs plan? Herunder følger B.T.s dom over aftenens 'X Factor', hvor den stod på intet mindre end tre John Mogensen-sange.

Omend det er en lidt gammeldags måde at anskue 'suppe, steg og is'-musik på. I dag bliver der jo spillet Volbeat i forsamlingshusene - ikke John Mogensen.

Men lad os komme til det, 'X Factor' i virkeligheden handler om: dommerne.

Simon Kvamm bør ryste i bukserne efter i aften. Dommeren, der i de to første programmer har fokuseret mere på show end på sang, fik kam til sit skarpe pandehår, da Thomas Blachman sendte Sigalaz på scenen med aftenens første optræden.

Med Thomas Blachmans hjælpe formåede brødrene at gøre en åndssvag Shu-bi-dua-sang til det lækreste, bløde stykke vokalkunst, uden at det kammede over.

»Jeg følte mig presset af jer på den gode måde. Det kunne jeg virkelig godt lide,« erkendte Simon Kvamm efterfølgende.

Thomas Blachman, der har siddet bag dommerbordet i 201 programmer, havde virkelig god stil i aften, og der var ikke skyggen af hverken kitsch eller værtshus over Clara Nedergaards 'Ensomhedens gade no.9'.

Dommeren havde desuden overskud til at drille sine meddommere med, hvor meget de forsøger at tale deres egne deltagere op, hver gang de har været på scenen:

»I sidder i en halv time og bliver så rørt over dem, at der ikke bliver tid til TV Avisen,«

Kwamie Liv, der selv fik sit folkelige gennembrud med en melankolsk udgave af Kim Larsen-nummeret 'Pianomand', tyede til det ældste trick i bogen, når man skal fortolke noget, der på papiret er dumt:

Tag det helt ned i tempo og gør det rørende.

Det gjorde Nambahlou, da hun - efter at have været i farezonen i sidste uge - lavede et kæmpe comeback med en helt skrællet version af 'Så længe jeg lever'. Intet show. Intet kitsch. Bare Nambahlous stærke vokal.

Desværre glemte Kwamie Liv det gamle trick, da Henrik fik lov at synge sin yndlingssang af satiregruppen De Nattergale, og Thomas Blachman forvirret spurgte:

»Skal du rappe nu? Er det komik nu?«

Men det var det vist ikke. Det var bare Henriks yndlingssang.

Da Kwamie Liv lod dygtige 23-årige Mathias gå i bootcamp-afsnittet, vidste hun godt, det var kontroversielt, fortalte hun. Men hun 'havde en plan' med Henrik.

Efter tre liveshows fandt jeg aldrig ud af, hvad den plan var.

Tilsyneladende at lade Henrik gøre, hvad han vil, uden at hun selv blander sig eller tager styring.

Simon Kvamm har hurtigt gjort det til sit varemærke at prale sig igennem den indledende snak med de andre dommere.

Og her fortalte han spydigt, at han havde haft 50 procent mere travlt end dem, fordi han stadig har alle sine tre deltagere i behold.

Og det kunne man godt høre. For ambitionsniveauet var sænket betragteligt.

Han havde ellers snydt ved at give Kristoffer Lundholm en sang, man kender bedre som bangeren 'Islands in the stream' af Dolly Parton end den danske dansktop-undersættelse 'Skibe uden sejl'.

Desværre ville man have hørt en mere spændende version ved at besøge karaokebaren Sams Bar på en vilkårlig aften.

Og selvom jeg sjældent er særlig enig med Kwamie Liv, er jeg også tilbøjelig til at give hende ret i, at ROSÉLs version af 'Rigtige venner' var anonym.

Simon Kvamm havde fokuseret al sin energi på protegeen Theodor, som til gengæld gav en tilpas fed og rocket version af 'Der er noget galt i Danmark'.

Efter i to liveshows at have lavet decideret teater med sine deltagere, var det rart, at Simon Kvamm lod dem fokusere på sangen.

Jeg håber dog, han lander på en mellemting næste gang.