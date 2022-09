Lyt til artiklen

Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at 'Toppen af Poppen' i år åbnede med 146.000 færre seere end sidste år.

TV 2 sender for tiden 12. sæson af deres musikalske lejrskole-program, og selvom det stadig er fedt med en ugentlig platform til rigtige musikere, så er det bare ikke særlig godt tv.

Det er kedeligt rygklapperi. Deltagerne er alt for høflige.

Og når der efter sæsonens tre første programmer kun er ét indslag (Soleimas flotte udgave af Martin Brygmanns 'En kort en lang'), jeg får lyst til at finde frem igen på YouTube, så er der noget, der ikke fungerer optimalt.

De medvirkende er jo super søde og sympatiske, og i program tre var det sjovt at få genopfrisket Kira Skovs gamle indie-hits 'Losing You' og 'Save Me', men generelt er holdet og deres medbragte 'hits' i år simpelthen for ukendte.

Er det bare mig, der taget programtitlen for bogstaveligt?

Havde det ikke været mere passende, hvis det hed 'Seks musikere håber på et folkeligt gennembrud'? (Det er med vilje, jeg ikke tæller Martin Brygmann med).

Der er så mange tilbud på andre streamingkanaler, så TV 2 bliver nødt til at være langt skarpere.

Fald i seertal Årets udgave af 'Toppen af Poppen' åbnede i år med cirka 150.000 færre seere end sidste år. 2022: 514.000 seere

Hvis ikke en sang lige vækker genklang eller fremføres super originalt, kommer jeg hurtigt til at spole igennem de forskellige fortolkninger.

Og når en ellers dygtig sanger som Nicklas Sahl ikke fortæller bedre historier i sit program end om dengang, han ikke fik en amerikansk pladekontrakt, så har TV 2 ikke gjort deres forarbejde godt nok.

Selve opbygningen af 'Toppen af Poppen' begynder også at virke alt for ensformig og forudsigelig.

Først ser vi dagens hovedperson alene på en morgentur, mens vedkommende filosoferer over livet.

Så ser vi de andre sidde i køkkenet, smalltalke om dagens hovedperson. Og så følger den ene fortolkning efter den anden, hvor alle altid er overbegejstrede og ikke har én eneste professionel finger at sætte på udførelsen.

Som Stig Kreutzfeldt fra Rugsted & Kreutzfeldt sagde til B.T. i 2016: »Er der ikke snart en, der siger 'hold kæft noget lort, du lavet', når de hører de andres versioner af deres egne sange?«

Man valgte allerede tilbage i sæson fire at spare de eksotiske omgivelser som Mexico, Antigua og Mallorca væk, så der er jo nok desværre hverken tid eller penge til det.

Men jeg tror, det ville løfte programmet, hvis TV 2 først sendte de medvirkende på ryste-sammen-tur uden kamera, så de i selve udsendelserne fremstod mere ægte og afslappede.

De ti største: Mads Langer er fortsat kongen af 'Toppen af poppen' De 10 mest afspillede sange på Spotify: 10. Stine Bramsen: 'Hvor går vi hen når vi går' (Lars Lilholt-cover, 2015): 2,0 mio. afspilninger 9. Barbara Moleko: 'Indianer' (Anne Dorte Michelsen-cover, 2014): 2,1 mio. afspilninger 8. Søren Huss: 'Efterår' (Caroline Henderson-cover, 2017): 2,1 mio. afspilninger 7. Barbara Moleko: 'Sådan nogen som os' (Poul Krebs-cover, 2020): 2,1 mio. afspilninger 6. Ida Corr: 'Når jeg bliver gammel' (Peter A.G.-cover, 2016): 2,2 mio. afspilninger 5. Noah: 'Barn igen' (Djames Braun-cover, 2016): 2,2 mio. afspilninger 4. Annika Aakjær: 'De vildeste fugle' (Michael Falch-cover, 2020): 3,0 mio. afspilninger 3. Annika Akjær: 'Hvis du spørger' (Søren Sko-cover, 2018): 3,1 mio. afspilninger 2. Mads Langer: 'København (Fra en DC9)' (Peter Belli-cover, 2012): 3,2 mio. afspilninger 1. Mads Langer: 'Overgir' mig langsomt' (Sanne Salomonsen-cover, 2012): 18,2 mio. afspilninger

Soleima er indtil videre årets positive overraskelse med tre stærke fortolkninger i rap.

Martin Brygmann havde haft gavn af at kunne spille op ad en anden voksen popdreng – og derudover har resten af holdet stadig deres højdepunkt til gode.

Jeg er nysgerrig nok til at se, hvordan de kommer til at fortolke Steen Jørgensens Sort Sol-hits, men derudover kommer jeg desværre ikke til at følge mere med i år.

'Toppen af Poppen' er som udgangspunkt et fedt koncept, men posen trænger til at blive rystet.

Det siger alt, at Mads Langers 10 år gamle version af 'Overgi'r mig langsomt' stadig er det mest afspillede 'Toppen af Poppen'-nummer på internettet.