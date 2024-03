Det startede så godt, men endte som endnu en parentes i tv-historien.

Selvom Medina sluttede årets udgave af 'Toppen af Poppen' rigtig fint, bør TV 2 ændre flere ting, hvis man har ambitioner om at skabe bare lidt mere end semi-søvndyssende rose-tv. De fejler især på ét punkt.

'Toppen af Poppen' har nu kørt i 13 sæsoner, og som udgangspunkt er det fedt, at man har et musikprogram i den bedste sendetid, der på papiret både kan hylde og gøre os klogere på de største danske musiknavne.

Det skal de bare blive ved med - også selvom de åbenbart har så svært ved at få toppen af poppen til at stille op, at de i år måtte genbruge både Medina og Anne Linnet.

Dopha i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN Vis mere Dopha i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN

Problemet er blot, at flere af årets programmer igen blev til alt for overfladiske portrætter af de medvirkende - og her hjælper det ikke, at der også var langt imellem de store musikalske overraskelser.

Thy-duoen Jonah Blacksmith lagde positivt ud ved at lukke op for flere personlige historier i deres program, men derudover gik sæsonen igen generelt med alt for meget høflig smalltalk.

TV 2 skal roses for i år at have rystet posen en lille smule ved eksempelvis at droppe de ligegyldige morgenmadsscener og placere et publikum rundt om deltagerne.

Men hvor morgenmadsscenerne bare blev erstattet med en forudsigelig 'vi står lige og roser dagens hovedpersons bagkatalog', fik det nye livepublikum heller ikke nogen brugbar funktion for seeroplevelsen.

Mekdes i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN Vis mere Mekdes i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN

Jeg har igen og igen ment, at TV 2 burde sætte en dygtig vært til at interviewe de medvirkende, så man kunne få udfoldet nogle bedre historier.

Cecilie Frøkjær er for tiden et godt eksempel på en vært, der i TV 2's kendisprogram 'Deja-vu' sagtens kan balancere mellem god stemning og skarpe, frække spørgsmål

Et alternativ kunne være at give publikum i studiet en chance for at bryde det hele op og komme med alternative indspark, men igen år blev det ofte bare mest en snak om, hvor fedt det var for de medvirkende at være med.

Det skal nævnes, at Medina som årets sidste hovedperson var gavmild med både store følelser og rørende indslag.

Medina i 'Toppen af Poppen'. Foto: TV 2 Vis mere Medina i 'Toppen af Poppen'. Foto: TV 2

Ja, vi har hørt om hendes kamp med medierne mange gange før, men Medina virkede fuld af overskud og åbnede flere gange op om blandt en syg veninde og historien om, at hendes hit 'For Altid' sjovt nok blev skrevet i hast, fordi hun i sin tid havde glemt at købe en valentinsgave.

Peter Sommer løb også igen med ugens mest mindeværdige optræden, da han forvandlede klubbaskeren 'Synd for dig' til et mørkt teatralsk cabaret-nummer, men meget sigende for denne sæson, er det hele næsten allerede glemt igen.

Jeg kan sagtens finde på at gense gamle 'Toppen af Poppen'-optrædener på Youtube, men i år er der intet, der har fået mig til at trykke på replay.

Jeg håber, at 'Toppen af Poppen' vender tilbage til næste år, men posen må meget gerne rystes igen, så man kan få langt mere ud af de medvirkende.

Det kan godt være, at det er hyggeligt for Anne Linnet, Peter Sommer og Medina at mødes til en omgang ros, men det er bare ikke særligt spændende tv.