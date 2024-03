Så livede deltagerne op i ugens udgave af 'Toppen af Poppen'.

Den unge hovedperson fik skabt et nyt positivt skær over programmet, men i sidste ende missede TV 2 en stor mulighed for at vise hende allerstærkest frem.

Vi mangler nu kun ét program i forårets udgave af 'Toppen af Poppen', og vi har stadig det helt store tv-øjeblik til gode.

Deltagerne fik i denne uge igen lov til at skøjte relativt overfladisk igennem udsendelsen med smalltalk om tøjvalg og badeture i Vesterhavet, men der skete alligevel noget nyt, da den 27-årige sangerinde Dopha indtog bordenden.

Dopha for bordenden i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN

Dopha er bredt set stadig et ukendt navn herhjemme, men selvom hun altså endnu er langt fra toppen af poppen, fik hendes blotte tilstedeværelse alligevel pustet frisk nyt liv i programmet.

Det var som om, de andre deltagere over en bred kam havde steppet op og oprigtigt haft en fest med at fortolke hendes sange.

Særligt var det fedt at se Peter Sommer i en mere smilende udgave, da han på vegne af sine børn fremførte et nummer, som Dopha har lavet til en af DR Ultras tv-serier.

Medina gav også en rigtig flot og stemningsfuld udgave af dating-nummeret 'The Game', og Anne Linnet virkede ekstra meget i hopla over først at spille for sin yngre kollega for derefter at spørge ivrigt ind til Dophas tekster og datingliv.

Medina i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN

Jeg har ofte efterlyst en vært i 'Toppen af Poppen' til at få noget mere ud af deltagerne.

Den opgave må man sige, at Anne Linnet påtog sig på underholdende vis i denne uge, så meget, at det havde været sjovt, hvis hun fik lov til at stille endnu flere spørgsmål.

Man fik også et fint oprids af Dophas vej fra provinsen til København, hendes kamp for at opnå anerkendelse i musikbranchen og et par søde detaljer om hendes forkærlighed for hvidløgsflutes og træstammer, så det samlet set faktisk blev et ret fint program.

Når TV 2 booker knap så kendte musikere til 'Toppen af Poppen', skal de endelig fortsætte med at vælge deltagere, der om ikke andet har fortællelyst og et poppet udtryk, og her leverede Dopha på begge parametre.

Anne Linnet i 'Toppen af Poppen'. Foto: PER ARNESEN

Det eneste der undrer, var, at man ikke havde sat en af deltagerne til at spille Dophas mest streamede sang 'Pitty Party'.

Dopha skriver ballader i mellemrummet mellem Taylor Swift og Lana Del Rey, men fremfor at lade Jonah Blacksmith trække tempoet helt ud med afslutningsnummeret 'I'm Not Crying, You Are', havde det givet bedre mening at løfte stemningen med 'Pitty Partys' pop-punkede udtryk.

Her missede TV2 simpelthen muligheden for at fuldende deres portræt af Dopha.

I næste uge slutter det hele af med Medina, og det bliver spændende at se, om de genbruger sangene fra hendes medvirken i 2019, eller om der for engang skyld bliver tænkt ud af boksen.