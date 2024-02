Så kom vi ned på jorden igen.

Efter sidste uges positive overraskelse skuffede denne uges afsnit af 'Toppen af Poppen' på flere punkter. Særligt én ting virkede simpelthen som spild af Anne Linnet.

Da TV 2 sidste år afslørede holdet for sæson 13 af deres populære musikprogram, var det iøjnefaldende, at man for første gang hev et par tidligere deltagere med i form af Medina og Anne Linnet.

De to poplegender har imidlertid så mange hits på cv'et, at det sagtens kan forsvares – men så skal de også bruges rigtigt, og det skete ikke i tilfældet Anne Linnet.

Anne Linnet og Jonah Blacksmith. Foto: TV 2 Vis mere Anne Linnet og Jonah Blacksmith. Foto: TV 2

I programmet fortalte Peter Sommer benovet, at Anne Linnet har fået registreret over 700 sange hos Koda.

Faktisk blev det flere gange nævnt, hvor stort et bagkatalog Anne Linnet besidder, og derfor undrer det, hvorfor ugens afsnit alligevel endte som en omgang halvkedelige genbrug.

Frem for at benytte lejligheden til at grave lidt dybere i Anne Linnets karriere – eller blot vælge nogle af de hits, der endnu ikke har været med – valgte man i stedet i tre ud af fem tilfælde at fremføre sange, der allerede var blevet fortolket én gang.

Da Anne Linnet første gang var med i 'Toppen af Poppen' tilbage i 2011, sang Lina Rafn 'Anne Linnet-hittet' 'Forårsdag'. I år gentog Dopha kunststykket.

Anne Linnet og Peter Sommer. Foto: TV 2 Vis mere Anne Linnet og Peter Sommer. Foto: TV 2

I 2011 stod Søs Fenger for at fortolke 'Barndommens gade', i år gjorde Medina – og til sidst viste det sig, at Anne Linnet åbenbart har skrevet en rigtig brødresang, da Jonah Blacksmith sluttede udsendelsen af med at gå Brødrene Olsen i bedene med 'Tusind stykker'.

Hvis man så havde tænkt komplet ud af boksen og lavet helt nye originale versioner, havde det eventuelt givet mening – men alle tre lagde sig tæt op ad originalversionen, hvilket bevirkede, at det aldrig for alvor blev spændende musikalsk.

En anden ting, og vedvarende kæphest hos undertegnede i 'Toppen af Poppen'-regi er, at der altså mangler en vært, der kan hjælpe deltagerne med at få foldet deres historier ud.

Jonah Blacksmith var i sidste uge gavmilde med at uddele personlige historier og på den måde kørte programmet fint uden, men når man har med en mere privat person som Anne Linnet at gøre, ville det hjælpe med en vært, der kunne bede hende uddybe sine fortællinger.

Medina under sin fortolkning af 'Barndommens gade'. Foto: TV 2 Vis mere Medina under sin fortolkning af 'Barndommens gade'. Foto: TV 2

Alt for ofte blev det for ukonkret, når de andre deltagere spurgte ind til sangenes baggrund – og selvom det er fair, at man ikke har lyst til at krænge hele sjælen ud – så ville det gøre 'Toppen af Poppen' langt mere interessant, hvis der kom lidt mere kød på historierne.

Retfærdigvis skal det nævnes, at Mekdes og Peter Sommer som de to resterende deltagere begge havde valgt et par af Anne Linnets langt mindre kendte sange i form af 'Tusindvis af blå lanterner' og 'De evige tre'.

Hvor den første ikke gjorde det helt store væsen af sig, endte Peter Sommer som aftenens højdepunkt med sin mørke, dragende fortolkning, og undervejs fik vi da også et par sjove detaljer, som at Anne Linnet fortsat ikke vil afsløre, hvem der er indbundet i læder på coveret til hendes gamle 'Marquis de Sade'-album.

Mekdes er næste uges hovedperson, og det bliver spændende at se, hvordan de griber det an med en deltager med næsten ingen hits i bagkataloget.

Det kan blive den helt store overraskelse eller en parentes i den samlede 'Toppen af poppen'-historik.

Som altid håber jeg på det første.