Det bliver altså for overfladisk!

Ugens afsnit af 'Toppen af Poppen' viste sig igen fra sin kedelige side, og selvom hovedpersonen, Mekdes, både virker sød og sympatisk, er det hele hurtig glemt igen - særligt på grund af én ting:

Der er for lidt kød på historierne.

Igen og igen får de medvirkende lov til at skøjte forholdsvis hurtigt hen over baggrunden for deres sange.

Anne Linnet. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Anne Linnet. Foto: Per Arnesen / TV2

Jonah Blacksmith var undtagelsen i første program, men siden fik Anne Linnet - og i denne uge altså Mekdes - lov til at give relativt ukonkrete svar, når de bliver spurgt indtil, hvad deres sange handler om.

Og det er bare ikke særlig spændende tv.

Da Medina sang nummeret 'Du er det værd', fortalte Mekdes, at den betød meget for hende. Vi fik aldrig fortalt præcis hvorfor.

Da Peter Sommer senere fortolkede nummeret 'Fill Me In', fik vi også blot at vide, at den handler om 'noget som var forkert', og sådan kan man næsten gå gennem hver sang.

Peter Sommer. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Peter Sommer. Foto: Per Arnesen / TV2

Kun få gange blev det strejfet, at her var en sang om en kæreste eller til nogle familiemedlemmer, men der blev aldrig givet detaljer eller åbnet rigtig op.

Alle sange behøver selvfølgelig ikke have en kæmpestor baggrundshistorie.

Selvfølgelig kan musik også bare være lavet ud fra en følelse, men så er det netop TV2s opgave at gøre alt andet omkring musikken interessant.

Her er det jeg for 120. gang foreslår, at 'Toppen af Poppen' får en vært, der kan stille deltagerne nogle interessante spørgsmål.

Mekdes. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Mekdes. Foto: Per Arnesen / TV2

Det er jo ingen hemmelighed, at Mekdes langt fra er 'toppen af poppen', og at man skal være stor fan for at have hørt hendes sange før.

Det er fair nok.

Et mindre navn kræver bare større historier - og her kunne en grundigere research måske fremlægge, hvorfor netop hun, trods manglende hits, stadig er relevant ved bordet.

Det kom ofte til at handle lidt for meget om fjollede ting, som at hun er god til fodbold, og at hun er glad for mad med bløde løg - og når hun selv åbnede munden, handlede det mest bare om, hvor meget hun glædede sig til at høre de forskellige fortolkninger.

Dopha leverede en rigtig flot og klaver-båret version af nummeret 'Feels like home', ligesom Jonah Blacksmith tilførte en frisk gospel-lyd til deres udgave af 'In Favour of You', men ellers blev det et lidt, som frygtet, halvkedeligt afsnit uden glasklare højdepunkter.

I næste uge er Peter Sommer hovedperson, og så må vi se, om det løfter sig, men endnu engang blev 'Toppen af Poppen' et program, der klart er fedest for dem, der selv er med til at lave det.