To ting gav ikke mening i aftenens afsnit af 'Tinka og Sjælens Spejl'!

Lad mig understrege:

Jeg kan som udgangspunkt godt lide TV 2s julekalender, og det er sjovt, at man i år har givet Tinka-skuespiller Josephine Højberg en dobbeltrolle i form af tvillingesøsteren Flora, men der var et par ting, der her i afsnit syv trak i den forkerte retning.

For det første: Hvorfor skal alle Floras kollegievenner opføre sig så kunstigt?

Da Tinka – forklædt som Flora – tjekker ind på kollegiet, møder hun først en fyr ved navn Mads, og selvom han burde kende Flora, er deres samtale utrolig akavet.

Det fortsætter inde i kollegiets fællesrum, hvor fyren, der står for kollegiets bar, fyrer en dårlig joke af om Tinkas velcro-sko, og generelt set taler til hende, som om de ikke kender hinanden.

Burde han ikke opføre sig mere afslappet omkring hende?

Det, der stak mest ud i aftenens afsnit, var dog Flora – forklædt som Tinka – og hendes manglende situationsfornemmelse, da hun går rundt i nisseverdenen.

Ellen Hillingsøe spiller igen skurken Ingi i 'Tinka og Sjælens Spejl'.

Jeg lagde godt mærke til, at Flora i forrige afsnit hørte forkert, da Tinka advarede hende mod julekalenderens hovedskurk Ingi – men selvom hun altså som udgangspunkt tror, at Ingi er god, er det underligt, at hun ikke sætter spørgsmålstegn ved, at Ingi sidder spærret inde i et fangetårn.

Flora er ikke en naiv nisse, men er vokset op i en kynisk menneskeverden – burde hun ikke have set det kæmpe røde flag, at de andre nisser anser Ingi som en kriminel?

Til gengæld – og ja det hele var heldigvis ikke dårligt – så fik vi også et rigtig sødt teenage-øjeblik, da Lasse opsøger Flora på kollegiet – og ikke ved, at hun er Tinka i forklædning.

I de første to 'Tinka'-julekalendere har der været en undertone af 'bliver de kærester, bliver de ikke kærester' imellem Lasse og Tinka.

Tinka forklædt som sin tvillingesøster, Flora, på besøg i menneskeverdenen.

Nu virkede det, som om der blev skruet lidt op for den side, da Tinka begyndte at udspørge Lasse om, hvad han egentlig synes om Tinka – samtidig med, at han virker temmelig interesseret i Flora.

Hormonerne raser, og er man til ungdommelig juleromantik, er der udsigt til et dejligt kompliceret trekantdrama.