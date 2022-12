Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så skete det!

For første gang i TV 2s julekalender-serie om 'Tinka' blev jeg i aftenens afsnit ni for alvor revet med og suget ind i historiens nye romantiske udvikling.

Ja, det kan virke fjollet pludselig at heppe på, at to teenagere skal begynde at kysse, men afsnittet var så effektivt bygget op, at jeg til sidst nærmest råbte ad skærmen, da Albert Rosins Lasse-karakter i sidste øjeblik trak hovedet væk fra Tinka.

Lad os lige stoppe op og se det fra et smart marketingsperspektiv.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Det er fem år siden, at TV 2 sendte den første 'Tinka'-julekalender: 'Tinkas Juleeventyr'.

De børn der så med i 2017 er nu blevet teenagere, og hvis de stadig gider se julekalender, går man nu benhårdt efter, at de kan sidde og drømme sig væk i Tinka og Lasses nye romantiske relation.

Det er godt tænkt – og meget lig ungdomseventyr som 'Harry Potter', hvor målgruppen også vokser op sammen med hovedpersonerne.

Derudover var aftenens 'Tinka og Sjælens Spejl' som altid en rutsjebanetur af gode og dårlige scener.

Tinka og Lasse er begyndt at se på hinanden i et helt nyt lys. Foto: TV2 Vis mere Tinka og Lasse er begyndt at se på hinanden i et helt nyt lys. Foto: TV2

Tinka er fortsat på kollegiet i menneskeverdenen 'forklædt' som sin tvillingesøster Flora.

Hun skal arrangere en kollegiefest, og her vælger Tinka og Lasse lidt mærkeligt at lede efter pynt i en genbrugsbutik.

Jeg ville nok have valgt en butik, der sælger decideret festudstyr, til gengæld gav scenen en sød udklædningsmontage og fungerede altså fint som første trin i opbygningen af Lasse og Tinkas nye relation.

I nisseverdenen giver det stadig ikke mening, at Flora ikke stiller spørgsmålstegn ved, at Ingi er spærret inde i nissernes fangetårn og derfor fortsat ubevidst hjælper hende med at udføre sin onde plan.

Jeg forstår heller ikke, hvordan de tre småtumpede nisser Grot, Birk og Falke nogensinde er blevet ledere.

Er de virkelig det ypperste, Minedalen, Dyreskoven og Nordlandet kan præstere?

Aftenens afsnit var dog det bedste 'Tinka'-afsnit jeg har set i lang tid, og er man til ungdomsromantik er Josephine Højbjerg og Albert Rosin med deres karakterer ved at spille sig ind i den danske superliga.