Sådan TV 2!

Jeg har igennem årene været efter 'Tinka'-julekalenderne for at være lidt for sløve i optrækket, men i år virker historien til at komme lidt hurtigere fra start.

Det er lidt underligt, at Tinka som tidligere nævnt har fået alle nisser imod sig på så kort tid, men det er kun godt for dramaet, og nu bliver det jo spændende at se, hvad der sker, når hun formentlig møder sin ukendte søster eller bror i nogle af de kommende afsnit.

Ellen Hillingsøe er jo altid god som halvtrolden Ingi, der lægger skumle planer i sit fangetårn.

Ellen Hillingsø som halv-trolden Ingi har planer om at overtage Tinkas nisseland igen. Foto: TV2 Vis mere Ellen Hillingsø som halv-trolden Ingi har planer om at overtage Tinkas nisseland igen. Foto: TV2

Det er lidt kedeligt genbrug fra sidste år med en skurk fanget i det samme tårn, men hvis hun lykkes med sin plan om at vække sine forstenede forfædre til live, lover det jo kun godt for den videre handling.

Birthe Neumann fortsætter som julekalenderens komiske indslag, der på sit Tinder-eventyr nu er i gang med at få løjet sig yngre på dating-app'en, og man har fornuftigt nok også givet lillesøster Astrid en ny udfordring i form af veninden Juliane, der er for 'voksen' til at julehygge.

Om veninden, der er helt ny i Tinka-universet, får en større rolle i julekalenderen, er der ikke lagt op til endnu, men mon ikke hun kommer til at så splid imellem et par af karaktererne?

'Tinka' er hyggelig og en fin familievenlig nedtælling til juleaften i december, men efter de første tre afsnit begynder jeg at hælde til, at DR har et endnu stærkere julekalender-univers i år med 'Julehjertets hemmelighed'.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Begge julekalendere er endnu ikke kommet helt ud af starthullerne, og derfor er det også alt for tidligt at lave en form for konklusion, men hvis Tinka skal overraske i år, skal det virkelig slå dramatiske gnister, når Tinka tager på søskende-jagt i menneskeverdenen.

Lasse-karakteren virker indtil videre derudover lidt ligegyldig og selvoptaget af sin egen musikkarriere.

Ja, jeg er klar over, at det skal illustrere en form for dårlig stemning mellem julekalenderens to unge hovedpersoner, som så kan repareres senere, men lige nu er man som seer lidt ligeglad med, om de egentlig 'finder sammen til sidst'.

Han skal passe på, så Tinka ikke skifter ham ud med en anden.