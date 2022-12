Lyt til artiklen

Jeg bliver vanvittig!

Er der noget, der kan hidse mig op i december, så er det, når karaktererne i en julekalender opfører sig tåbeligt.

Ja okay, overdrivelse fremmer forståelsen – og jeg bliver nok mest af alt bare irriteret – men når nu TV 2 i år virker til at have fået skruet en virkelig god 'Tinka'-julekalender sammen, er det ærgerligt, at man dag efter dag oplever små irritationsmomenter.

I aftenens afsnit 11 var det endnu engang Tinkas tvillingesøster, Flora, der begik den største fejl.

Ellen Hillingsøs Ingi-karakter har fået lukket portalerne mellem menneske- og nisseverdenen.

Tinka, der befinder sig på udebane i menneskeverdenen fornemmer godt, at der er noget galt, men Flora fatter ingenting og opsøger Ingi for at fortælle hende alt om sin og Tinkas tvillinge-hemmelighed.

Hvorfor er det, at Flora i første omgang ikke sætter spørgsmålstegn ved, at Ingi sidder bag tremmer i et fjerntliggende fangetårn?

Nu har jeg spurgt et par dage i træk, men det virker, som om Flora, der ellers er vokset op i menneskeverdenen, er utrolig dårlig til at læse et rum og bare plaprer løs foran den onde trold.

Albert Rosin og Josephine Højbjerg som Lasse og Tinka. Foto: TV2 Vis mere Albert Rosin og Josephine Højbjerg som Lasse og Tinka. Foto: TV2

Eneste lyspunkt i scenen mellem Ingi og Flora var, at Flora lidt sjovt konstaterede: »Det er meget sjovt at være herinde (i nisseverdenen, red.), men nu begynder det også at blive lidt noieren«.

Ja, det forstår man …

Det bliver meget negativt – og jeg kunne også slå ned på et par andre småting – men alt i alt var det dog endnu et dejligt afsnit af 'Tinka og Sjælens Spejl', der begynder at ligne den bedste 'Tinka'-julekalender i rækken.

Det fungerer super godt med Tinka og Flora fanget i hver sin verden.

Det er godt for historiens udvikling, at Tinka og Lasse er begyndt at få følelser for hinanden, og når man lærer at leve med tumpetrioen Grot, Falke og Birk, så kan de også være et komisk indslag, som da de sjovt kom væltende ind fra højre i afslutningen på afsnit 11.

Vi er næsten halvvejs, der åbnes op for, at nisserne skal i gang med at finde en hemmelig tunnel, og spørgsmålet er, om de når at få styr på det hele inden jul.