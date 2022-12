Lyt til artiklen

Lasse og Tinka har nu i to 'Tinka'-julekalendere haft et platonisk venskab kørende, men i aftenens afsnit otte af 'Tinka og Sjælens Spejl' trækker det nu pludselig op til juleromantik.

Jeg er fan!

Ja, der var flere ting, der irriterer – såsom den klovnede nissevagt, der usjovt banker hovedet ind i dørkarmen hos Tinkas mor Nille, og kollegiebeboernes lalleglade overspil, da Tinka til sidst lover at finde et sted til deres fest.

Men scenen, hvor Tinka fortæller Lasse, at hun er Tinka og ikke hendes tvillingesøster Flora (Det giver mening, hvis du følger med i julekalenderen, red.), var virkelig sød og perfekt underspillet.

I forrige afsnit troede Lasse som bekendt, at han talte med Flora, da hun udspurgte ham om, hvad han syntes om Tinka.

Da det går op for Lasse, at det i virkeligheden var Tinka, der spurgte, er det, som om han ser hende i et nyt lys – og endnu en gang skal Albert Rosin have ros for at spille Lasse-karakteren rigtig fint, sødt og velbalanceret.

Det er lige før, jeg snart for alvor kan mærke karaktererne!

Tinka og Lasse begynder langsomt at nærme sig hinanden. Foto: TV2 Vis mere Tinka og Lasse begynder langsomt at nærme sig hinanden. Foto: TV2

Derudover må man sige, at der er kommet et dejligt tempo på 'Tinka'-universet, efter at historien er delt mellem de to tvillingesøstre.

Josephine Højbjerg er som tidligere nævnt dygtig til at spille begge roller, men det bliver mere og mere tydeligt, at hun bedst behersker sin oprindelige Tinka-rolle, mens hendes Flora-karakter godt kan virke lidt påtaget smart-i-en-fart med sit overforbrug af slangudtryk.

Ja, jeg forstår godt, at der skal være tydelig forskel på de to karakterer, men derfor kan man jo stadig godt tale som et almindeligt menneske.

Til sidst gjorde Revisor-Kurt (altid geniale Kurt Dreyer, red.) fra Casper Christensen og Frank Hvams 'Klovn'-univers et overraskende indhop som ejendomsmægler – og nu må vi jo så bare vente og se, om Lasses farmor, Birthe Neumann, bliver fristet og sælger familiegården for de tillokkende 12 millioner kroner.