Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jeg begynder at blive mere og mere begejstret for årets 'Tinka'-julekalender.

Juleromantikken spirer som aldrig før mellem Tinka og Lasse, Ellen Hillingsø har fået fyret godt op under sin skurkerolle, og nu har Nik & Jay tilmed fået en plads i TV 2s julekalender.

Hvem havde set det komme?

Vi er kommet ti afsnit ind i 'Tinka og Sjælens Spejl', og julefreden er på ægte julekalendervis bragt i fare både blandt mennesker og nisser, da Birthe Neumanns farmor-karakter vil sælge fødegården i menneskeverdenen, og Ellen Hillingsøes trolde-figur er sluppet fri at sit bur i nisseverdenen.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Det hele foregår fuld af endorfiner, og da Lasse følger Tinka hen til den magiske nisseportal, gør Albert Rosin og Josephine Højbjerg fortsat et fremragende arbejde som to mennesker, der har fået øjnene op for hinanden.

De småflirter, fjoller forfjamsket og fortæller akavede dårlige jokes. Man tror faktisk på, de langsomt er ved at have noget kørende.

Afsnittets højdepunkt var naturligvis det hæsblæsende sammenrend af Ingi, der pludselig begyndte at skyde med sorte røgskyer, prins Fileas mislykkedes lanterne-hekseri og Tinka og tvillingesøster Floras hoppen frem og tilbage igennem portal-systemet.

Ellen Hillingsø er fremragende som skurk, og det så ret fedt ud, da hun påbegyndte sit ritual og fik knoglerne foran sig til at danse.

Tinka og Flora genfornes for en kort stund. Foto: TV2 Vis mere Tinka og Flora genfornes for en kort stund. Foto: TV2

Én ting undrer:

Hvordan vidste Tinka og Flora, hvornår de skulle mødes igen ved portalen? De bruger tilsyneladende ikke ur, og jeg mener heller ikke, at Tinka har en mobiltelefon.

Jeg ved godt, at det er en ligegyldig detalje, men det er alligevel heldigt, at de dukkede op på præcis samme tid.

Uanset hvad virker 'Tinka og Sjælens Spejl' til at være kommet op i et flot højt gear, og nu hvor Tinka og Flora ser ud til at være fanget i hver sin verden, bliver det spændende at se, hvad der sker herfra.

P.S. Sjovt lille indfald fra manuskriptforfatternes at lade Flora citere John F. Kennedy og Nik & Jay i sin afsluttende tale til nissemødet.

Hvis du ikke fangede det første gang, så er der tale om linjerne 'Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig' fra Kennedys indsættelsestale som præsident i 1961, og 'Lev, mens du gør det' fra Nik & Jays 2004-hit 'En dag tilbage'.