Så skete det!

I aftenens femte afsnit af 'Tinka og sjælens spejl' fik vi endelig at se, hvordan 'Tinka'-skuespiller Josephine Højbjerg klarer opgaven at spille over for sig selv, da hun pludselig står foran sin ukendte tvillingesøster Flora.

Og det fungerer!

Det er en velkendt gimmick at lade den samme skuespiller spille flere roller på samme tid – i Danmark ikoniseret af Anders Matthesen i 'Jul på Vesterbro' – men i 'Tinka' er det et helt nyt greb, og det fungerer indtil videre både sjovt og ret naturligt.

Tinkas tvillingesøster Flora – også spillet af Josephine Højberg. Foto: TV2 Vis mere Tinkas tvillingesøster Flora – også spillet af Josephine Højberg. Foto: TV2

Selvfølgelig er Flora til at begynde med i chok og skubber hurtigt Tinka fra sig, men da de to teenagere først får ro på situationen, og vi til sidst ser dem sidde og udveksle barndomsminder, er det, som om Josephine Højbjerg på magisk vis får skabt et sødt lille ægte øjeblik ud af situationen.

Det lover godt for de kommende afsnit.

Derudover fortsatte føljetonen om farmor Majas dating-liv, og selvom det er sjovt, at Birthe Neumanns karakter nu ved, hvad det vil sige at blive 'ghostet', så er det som tidligere nævnt lidt spændende, om de vitterligt har tænkt sig at trække den joke hele vejen til juleaften?

Jeg håber det ikke...

Det virker også lidt dovent, at man ikke har fået lavet et ordentligt stykke musik til Lasse-karakteren.

I femte afsnit fik han et dunk i hovedet af et par radioværter (Lagde du mærke til manuskriptforfatter Emil Millang, der havde givet sig selv en lille gæsterolle?), der forståeligt nok ikke kunne lide hans indsendte muzak.

Hvorfor har man ikke fået produceret en rigtig julebanger til Albert Rosins karakter, som også kunne blive til et hit uden for 'Tinka'-universet?

Jeg tænker, Burhan G må have noget liggende i skuffen, og det ville da være en sjov lille sidehistorie for TV 2, hvis Lasse-karakteren pludselig også hittede på Spotify.

Vi er tæt på at være 25 procent igennem 'Tinka og sjælens spejl' og selvom det store drama ikke er rullet ud endnu, har vi fået etableret, at Josephine Højbjerg kan løfte sin nye dobbelt-rolle, og så må vi jo ellers vente og se, hvad der sker herfra.