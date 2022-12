Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad er sværest: At arrangere en kollegiefest eller styre en hel nisseverden?

Svaret får vi formentlig inden længe, efter at Tinka og hendes nyopdagede tvillingesøster Flora i aftenens sjette afsnit af 'Tinka og Sjælens Spejl' til sidst vælger at bytte tøj og sende Flora ind i nisseland forklædt som Tinka.

Jeg gætter på, at det ender galt, og her skal TV 2 have ros for i år at ryste posen og give deres 'Tinka-julekalender' et frisk pust i form af klassisk forvekslingskomik midt i juleløjerne.

Derudover var sjette afsnits højdepunkt en kort, men effektiv scene.

Lasse møder for første gang Tinkas søster, Flora. Foto: TV2 Vis mere Lasse møder for første gang Tinkas søster, Flora. Foto: TV2

Albert Rosin har nu i tre 'Tinka'-julekalendere spillet Tinkas bedste ven Lasse.

Man ved ikke, om deres venskab nogensinde udvikler sig i en romantisk retning, men da han på Floras kollegie første gang står foran de to tvillingesøstre på samme tid, anes det, at han i hvert fald kommer til at få et godt øje til mindst én af de to.

Først reagerer han lidt underligt undervældet ved synet af to Tinka'er, men så begynder han at åbne munden og forfjamsket rable løs om sin musik.

Det er troværdigt og godt arbejde af Albert Rosin, som jeg forestiller mig må have fået et par ekstra fans ude i stuerne i aften.

Hvilken julekalender synes du er bedst?

Derudover var jeg lige ved blive irriteret på TV 2s forfatterhold over udsigten til, at Ellen Hillingsøes skurke-karakter Ingi kunne slippe SÅ nemt ud af hendes fangetårn ved at lave en nøgle baseret på en overfladisk tegning.

Det ville have været alt for nemt – og også en hån mod nisseland, at deres livstidsfanger ikke var bedre låst inde, men heldigvis viste det sig jo heller ikke at lykkes for Ingi-trolden i denne omgang.

Så tak for det TV 2!

Birthe Neumann fik en tiltrængt pause fra at spille 'farmor på Tinder', og vi får nu i stedet et nyt muligt drama om familiegårdens fremtid, da de ikke har råd til at sætte den i stand og derfor overvejer at sælge den.

Vi må se, hvad der sker.

Der skal nok komme et par sjove scener ud af Tinka og Flora på hver deres udebane.