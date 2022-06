Lyt til artiklen

Hvornår begynder de at skuffe?

The Minds of 99 har for længst cementeret sig som Danmarks store samlende elektro-rock-orkester.

Sidste efterår blev de symbolet på coronabefrielsen med deres rekordstore koncert i Parken. Siden har de triumferet på deres indendørs arena-koncerter, og nu fortsætter Niels Brandt og co. utroligt nok opturen på landets festivaler.

Der var godt pakket lørdag aften på Tinderbox festival.

The Minds of 99 spiller på Tinderbox Odense, lørdag den 25. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere The Minds of 99 spiller på Tinderbox Odense, lørdag den 25. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Med det knap så kendte, men perfekt stemningssættende nummer, 'Vi vokser', bød The Minds of 99 publikum velkommen til deres stadion-show.

'Det kun mig og min baby'-gjaldede Niels Brandt videre til hoppende fællessang på det gamle 2014-nummer 'Rav', og herefter var der ingen vej tilbage.

'K før ærlighed', 'Stor som en sol' og 'Big City, Bright Lights' buldrede derudaf i The Minds of 99s velkendte supersoniske tempo.

De er et stort band, med en stor lyd, og når Niels Brandt endelig som en skør blanding af Chris Martin og Liam Gallagher sætter sig ved klaveret og sætter gang i fælles ekstase med 'Under din sne', er de sidste skeptikere overvundet.

Efter doktrinen fik vi band og forsanger ud blandt publikum til endnu mere ømt fællessang, så man skulle tro man var til landskamp.

Det var ikke ligeså følelsesladet eller ikonisk som hos hjemmebane-drengen Andreas Odbjerg tidligere på dagen. På den måde blev det heller aldrig nogen Minds-koncert ud over det sædvanlige.

Dertil har The Minds of 99 allerede prøvet så meget - og holder tilmed ofte den kølige facade.

Men de har godt fat i deres publikum og har så imponerende mange gear at spille på, at man efter 'Ung kniv', 'Det er Knud som er død' og 'Hjertet følger med' næsten ikke forstår, hvordan de hele tiden formår at tage det et nøk op.

Lidt spøjst spillede de 'Alle skuffer før tid' før afslutningsnummeret 'En stemme', der har mere 'åbningsstemning' over sig.

Men The Minds of 99 har stadig til gode at skuffe.

De virker fortsat til at være et band i fremdrift, og lørdag aften på Tinderbox var blot endnu en sejr i rækken.

