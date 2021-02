Jeg er fan af 'Stormester' på TV 2.

Blandingen af skøre opgaver, kreative løsninger og kendte mennesker, der ikke er bange for at se dumme ud på tv, er bare den perfekte familieunderholdning, og nu er fjerde sæson med et helt nyt cast skudt i gang igen. Første afsnit skuffede ikke.

Programmet, der er en fordanskning af det britiske koncept 'Taskmaster', har blandt andet tidligere været med til at give komikere som Melvin Kakooza og Heino Hansen et folkeligt gennembrud, og i år er det så de to relativt ukendte komikere Jakob Thrane og Mahamad Habane, der skal gribe chancen.

Jakob Thrane kan umiddelbart placeres som 'den nye Heino Hansen'. Den deltager, der gerne finder på sine egne regler, og eksempelvis ikke er bange for at sutte en ring af medvært Mark Le Fevres fingre for at vinde en dyst.

Stormester-holdet i sæson 4. Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Stormester-holdet i sæson 4. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Mahamad Habane suttede ikke på fingre, men imponerede i stedet med en vanvittig boldkontrol, og det gav et lille sug i maven, da han iskoldt valgte at jonglere med den pakistanske ambassadørs iPhone i 'imponér ambassadøren'-opgaven. Om der var snyd med i spillet eller ej, så virkede det efter hensigten, og det leder mig hen på de tre andre nye deltagere:

Tv-vært Anders Breinholt, skuespiller Neel Rønholt og musiker Annika Aakjær.

Sidstnævnte fik for to år siden et komisk gennembrud med sin menstruation-sang til 'Zulu Comedy Galla', så det er oplagt, at man har fået hende med i 'Stormester'.

Det er mere overraskende at se Anders Breinholt i selskabet.

Ikke at Breinholt ikke er sjov, og han skaber altid god stemning, det er bare uvant at se ham væk fra sit 'Natholdet'-skrivebord, hvor han pludselig skal følge andres spilleregler.

Han fejlede netop i første skraldespandsudfordring, da han ikke havde nærlæst de opstillede regler, og det bliver sjovt at se, hvordan han klarer ikke at have tøjlerne i de kommende afsnit.

Sidstnævnte nye deltager, Neel Rønholt, kan blive den store overraskelse. Det er ikke, fordi man tænker 'selvhøjtidelig, snobbet skuespiller', når man ser hende, men første afsnit af 'Stormester' fremtvang alligevel en mere personlig side.

Mark Le Fevre. Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Mark Le Fevre. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Afsnittets højdepunkt var helt klart netop med Neel Rønholt, da hun i 'imponér ambassadøren'-dysten valgte at vise sit bøvse-talent frem og samtidig meget sødt ikke kunne kontrollere, hvor flov hun var over situationen.

'Stormester' kører nu som sagt på fjerde sæson, og folkene bag skal have stor ros for hele tiden at finde på nye opgaver til deltagerne.

Værterne Lasse Rimmer og Mark Le Fevre er også hyggelige i deres lidt fjollede, 'jeg er chef, du er assistent'-sammenspil, så kun én ting trækker ned i det samlede billede.

Hvor mange stjerner vil du give første afsnit af den nye sæson af 'Stormester'?

Det er, som om finaledysterne 'live' på scenen i det gamle teater – og især præmien, de kæmper om – virker ret ligegyldig.

Deltagerne bliver hver gang bedt om at tage noget personligt med, som de kan risikere at miste til en modstander, men der er vel ingen, der tror på, at for eksempel Annika Aakjær virkelig risikerer at tabe sin bil til en af de andre?

Skulle man gøre det lidt spændende til sidst, så skulle der dystes om noget, de virkelig er parate til at ofre al værdighed for, men så ville det nok også være sværere at få dem til at stille op.

I bund og grund er finaledysten og præmien også ret ligegyldig, for der har man allerede hygget sig i en god times tid med 'Stormester' som helhed.