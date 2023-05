Æv...

Da DR for lidt over en måned siden havde premiere på deres nye farverige fredagsshow 'Stjerneklar', kaldte jeg det en skuffende 'kedelig roseklub'.

Alle fortjener en chance til, og derfor satte jeg mig med åbent sind til at se aftenens kvartfinale, men desværre...

'Stjerneklar' er stadig spild af licenspenge, og jeg forstår godt, hvorfor det ikke er blevet noget seerhit.

Dommerholdet i 'Stjerneklar'. Foto: DR/Per Arnesen Foto: Foto: DR/Per Arnesen Vis mere Dommerholdet i 'Stjerneklar'. Foto: DR/Per Arnesen Foto: Foto: DR/Per Arnesen

Som udgangspunkt er konceptet jo dybt sympatisk.

Almindelige mennesker får lov til at klæde sig ud som deres idoler og optræde live i den bedste sendetid for nogle søde dommere.

Det hele er tilmed flot pakket ind i et stort 'X Factor'-agtigt studie, ligesom der er rigeligt med kendte hits at synge med på hjemme i stuen, men så er der heller ikke ret meget andet at komme efter.

'Stjerneklar' mangler en krog. Noget at tale om. Noget der gør, at man bliver nødt til at følge med.

Der mangler også en skurk. Der mangler et modstykke til de rosende dommere, som man kan sidde og lade sig hygge-provokere af.

Og så mangler der musikalsk magi!

I aftenens kvartfinale dystede Team Robbie Williams mod Team Madonna, Billie Eilish, Céline Dion, Kim Larsen og Shubidua.

Jeg smilede over især sidstnævntes krøllede Michael Bundesen-hår, men når de kæmper om at ligne idolerne i stedet for at komme med nye originale fortolkninger, så føles programmet underligt ufrisk.

Som 2000'er-shows a la 'Stjerne for en aften' og 'Scenen er din', hvor Barbara Moleko som en nutidig Etta Cameron giver hele banden topkarakter og lidt utroværdigt erklærer, at hun gerne ville betale penge for at se deltagerne optræde ude i virkeligheden.

Synes du, DR skal lave en ny sæson af 'Stjerneklar' efter denne?

Jeg kan sagtens tage mig selv i at falde i et kaninhul af gamle 'X Factor'-klip, hvor en sanger har ramt noget helt specielt.

Den følelse får jeg overhovedet ikke af 'Stjerneklar', hvor de forskellige indslag i stedet er glemt igen, så snart rulleteksterne kører over skærmen.

Det er fedt for deltagerne, at de helt sikkert får en stor oplevelse at være med, men det kan man ikke rigtig bruge til noget som seer.

Joakim Ingversen gør det stadig fint som vært, og i forhold til premiereprogrammet virkede dommerne i kvartfinalen mere afbalancerede i deres ros - så det går jo i den rigtige retning - men kom nu..

'Stjerneklar' er en fordansket udgave af det britiske tv-show 'Starstruck', og det er nærmest det værste af det hele.

Hvis det så bare var en forfejlet idé skabt ud i DR Byen, kunne man i det mindste sige, at man havde givet nogle kreative hoveder chancen, men nej..

'Stjerneklar' er hyggelig, men ufarlig, kedelig fredagsunderholdning - og hvis det kom til folkeafstemning, om man skulle lave en sæson to, ville jeg desværre stemme nej.