De er ikke helt dumme ude på TV 2.

Mens DR malkede nordic noir-genren helt ud, opfandt TV 2 i stedet en verden, hvor solen altid skinner, og selvom deres seneste bud, krimiserien 'Sommerdahl', der nu kører på anden sæson, hverken er nervepirrende eller fuld af geniale skuespilpræstationer, så er den flot produceret og hyggelig at følge med i.

For det første har jeg altid godt kunnet lide Peter Mygind.

Fra han i min 90'er-barndom først dukkede op på tv som score-Kaj, til han senere var med i en lang række film og tv-serier og især brillerede som den kyniske mediechef Michael Laugesen i 'Borgen', har han på en eller anden måde måske været lidt undervurderet som skuespiller, da mange nok forbinder ham med det fjollede gummifjæs, som han ofte viser, når han optræder som 'sig selv'.

Makkerparret André Babikian og Peter Mygind som Flemming Torp og Dan Sommdahl i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Derfor er det fuldt fortjent, at han nu har hovedrollen i TV 2s Sommerdahl', der sidste år kom flot fra land med over en halv million ugentlige seere på TV 2 Charlie, og man kan i den forbindelse undre sig lidt over, hvorfor man med sæson to ikke har valgt at flytte serien over på hovedkanalen?

I samme stil som 'Badehotellet' og 'Sygeplejeskolen' er der nemlig dømt fuld familiehygge tilsat et mordmysterie, og med den indbydende og solrige måde, serien fremstiller Helsingør på, kunne man nemt nå ud til et endnu større publikum.

For det andet er 'Sommerdahl', der er løst baseret på krimiforfatter Anna Grues bøger, overskueligt bygget op, så hver sag opklares hen over to afsnit.

Det er ikke vanvittig originalt at blande politiarbejde og private kærlighedsproblemer, og det er generelt ikke, fordi jeg her efter premieren på anden sæson bidder negle over at finde ud af, hvem der har slået rockstjernen Jimmy ihjel, men det hele har alligevel en lethed og hygge over sig, der gør, at jeg har lyst til at se med i næste uge.

Et par steder er dialogen lidt kunstig. Som da Dan Sommerdahls kone, Marianne (Laura Drasbæk), afviser Sommerdahls gode ven og kollega Flemming Torp (André Babikian) med ordene:

'Det var kærlighed mellem to venner, som prøver at finde balancen i en verden, der er ved at forandre sig'.

Hvem taler sådan?

Man har perfekt og sjovt castet halvdelen af Magtens Korridorer til at spille det semialdrende rockband Brothers, men der går flere gange lidt 'Midt og natten'/Erik Clausen i Johan Olsens repliklevering, da han i en forhørssituation blandt andet udbryder:

'Vores forældre var knuste, da de fandt ud af, at Jimmy var på junk.'

Johan Olsen i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Anden sæson fortsætter, hvor første sæson slap.

Marianne Sommerdahl kan ikke finde ud af, om hun vil være sammen med Dan Sommerdahl, der er arbejdsnarkoman, og udover de indlagte mordgåder skal man nu en sæson igennem for at finde ud af, om de ender med at tage på jordomsejling sammen.

Det er som sagt alt sammen hyggeligt nok, der er god kemi hovedskuespillerne imellem, og der var i første afsnit tilpas antal forskellige mulige mordere til, at man ikke kan regne ud, hvem der har gjort det.

Så tillykke med succesen, TV 2. Det er ikke kunst, men det virker.