Kan man både skuffe og begejstre på én gang?

Lars von Triers tredje og sidste omgang af kultserien 'Riget' skuffer på flere måder i sin uoriginalitet, men virker fortsat også stadig dragende og fuld af absurd underholdende indslag.

Men det er for de indviede.

Selvom 'Riget' er det mest folkelige, Lars von Trier har lavet, vil 'Riget 3' stadig for mange virke underlig, og hvor serien var et nybrud i 1990erne, er konkurrencen på seriefronten i dag så langt større, at den nye sæson formentlig kun bliver rigtig interessant for gamle fans.

Bodil Jørgensen som Karen i 'Riget 3'. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Bodil Jørgensen som Karen i 'Riget 3'. Foto: Henrik Ohsten

Det hele indledes med et fedt meta-anslag, hvor Bodil Jørgensens karakter ser slutningen på anden sæson af 'Riget', som hun, ligesom mange 'Riget'-fans, synes ender uforløst.

Hun er søvngænger og ender her foran Rigshospitalet, hvor receptionisten sjovt vrisser ad hende, da hun spørger efter Fru Drusse fra 'Riget', og bemærker, at 'ham den irriterende Lars von Trier har fået folk til at tro, at det, der skete i 'Riget', var virkelighed.

Sådan er der flere gange sjove meta-lag, hvor nogle af karaktererne ikke ved, om 'Riget' er virkelighed eller fiktion, og hvor eksempelvis Solbjørg Højfeldts karakter kalder Lars von Trier for en åndssvag instruktør, der i 1990erne fik dem til at sige åndssvage replikker.

Herefter virker det påfaldende, at Lars von Trier på flere måder har kopieret flere af sine gamle karakterer.

Mikael Persbrandts karakter slæber ligesom sin forgænger rundt på hjulkapsler i 'Riget'. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Mikael Persbrandts karakter slæber ligesom sin forgænger rundt på hjulkapsler i 'Riget'. Foto: Henrik Ohsten

Bodil Jørgensen er selvsagt den nye Fru Drusse, der ligesom Kirsten Rolfes originale karakter tager på spøgelsesjagt i Rigshospitalets kælder.

Nicolas Bro er den nye Jens Okking, Lars Mikkelsen den nye Holger Juul Hansen, og Nikolaj Lie Kaas er i det store hele bare en ny version af Søren Pilmarks provokerende reservelæge.

Det er ikke, fordi Lars von Trier lægger skjul på det.

Det er med fuldt overlæg, at han flere steder gentager sin historie og indsætter Mikael Persbrandt som hospitalets nye arrogante svensker, men selvom det selvfølgelig har været en udfordring, at flere af de gamle skuespillere er døde, så er det stadig overraskende, at Lars von Trier har spillet så sikkert.

Et af temaerne er igen Danmark mod Sverige, hvilket blandt andet resulterer i en sjov druk-dyst og indførelsen af en ny svensker-loge, men ofte er situationerne bare mest mærkelige for at være mærkelige, og uden at lyde for frelst virker det også lidt som bedaget boomer-humor at lave sjov med samtykke-erklæringer og svensk kønspolitik.

Som optakt til den nye sæson genså jeg de to første, og derfor var det sjovt undervejs i de to første afsnit af 'Riget 3' at nikke genkendende til de mange referencer.

Selvom 'Riget 3' ikke kommer til at larme lige så meget som de to første sæsoner, er det stadig et dragende univers, og det er imponerende, hvordan Lars von Trier igen-igen kan tiltrække så mange stærke skuespillere, at flere kendte ansigter som David Dencik, Peter Mygind og Danica Curcic nærmest reduceres til statister.

Lars von Trier udviser med 'Riget 3' dejligt meget selvironi, og selvom jeg ikke synes, at det hverken er helt vildt sjovt eller uhyyyyggeligt, så glæder jeg mig til at se, hvordan det hele ender til sidst.

'Riget 3' kan ses på Viaplay fra 9. oktober og på DR i starten af 2023.