Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sikke en sløv omgang.

Desværre lidt som forventet blev et af årets Roskilde Festivals hovednavne torsdag aften en langsommelig affære med masser af stille passager og decideret kedelige perioder.

Post Malone har sindssygt mange afspilninger på Spotify, men hans tilbagelænede og ofte sørgmodige pop fik koncerten til at føles en time længere end den var, og var det ikke for et veloplagt publikum, og hans trods alt charmerende udtryk på scenen, så havde vi været en karakter længere nede på skalaen.

Den 26-årige amerikaner var som altid i utrolig godt humør, hvilket blev gentaget igen og igen i de alt for lange passager mellem numrene, hvor han enten ventede på at publikum skulle klappe, eller han selv fik drukket sin øl færdig.

Post Malone spiller på Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Post Malone spiller på Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

I forhold til 'lad os drikke nogle øl sammen'-udtrykket passer han jo godt til et dansk festivalpublikum, og der var som nævnt også virkelig god stemning rundt om på pladsen.

Men selvom han har masser af selvironi og roste Danmark konstant, så er han bare ikke særlig underholdende - ikke noget at kunne se frem til under sangene.

Og når de fleste af hans numre går i samme halvlangsomme tempo, så bliver det hele bare ret ensformigt med få mindre 'højdepunkter', som når han spillede nogle af sine rigtig kendte numre som 'Better Now', 'I Like You' og selvfølgelig de to afslutningshits 'Sunflower' og 'Rockstar'.

Det var en rigtig stener-koncert, hvor det sikkert har været fedt, hvis man har været høj på mere end Grøn Tuborg, men udenfor pitten kom det bare aldrig rigtig op i gear, til trods for at han ellers også flere gange diskede op med ild og fyrværkeri.

Post Malone spiller på Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Post Malone spiller på Orange Scene på Roskilde Festival onsdag den 29. juni 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Pladsen var stadig relativt fyldt hen mod slutningen, og måske er jeg bare ude af trit med majoriteten, men jeg tænker, at det også kan have spillet ind, at der simpelthen bare ikke var større alternativer på de andre scener samtidig.

Årets Roskilde Festival er blevet kritiseret for at mangle det helt store forsamlende hovednavn i år.

Post Malone var et bud på et hovednavn, men beviste tydeligt, at selvom man har masser af Spotify-hits, er der stadig op til ægte hovednavn-status.

Torsdag er det Dua Lipas tur til at modbevise kritikken.