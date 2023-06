Dybt suk!

Phlake fik torsdag eftermiddag den tvivlsomme ære at åbne den store 'Astra'-scene på årets Northside festival. To ting fungerede overhovedet ikke.

For det første: Publikum!

Northsides publikum er notorisk berygtede for at knævre løs, hvis de ikke lige kender det, der bliver sendt afsted fra scenen, og her var der ofte under Phlakes koncert en konstant summen af irriterende publikums-snak.

Phlake på Northside 2023. Foto: Nicklas Larsen. Vis mere Phlake på Northside 2023. Foto: Nicklas Larsen.

Fair nok, at man ikke har skamhørt Phlakes to seneste album, men derfor kan man godt vise den pli at lytte efter, hvis man stiller sig nogenlunde tæt på scenen.

For det andet: Phlakes samlede bagkatalog og sammensætning af sange.

Når man åbner en stor scene på en stor festival, bør man have den ambition at åbne med et brag.

Her startede Phlake modigt med en række stille, mindre kendte numre som 'Vendetta' og '2 min', der godt nok fløj hyggeligt og lækkert udover festivalpladsen, men slet ikke fik gang i det kræsne publikum.

Frontmand Mads Bo er en sjov hyggeonkel på scenen, og det er svært ikke at smile, når han undervejs eksempelvis pludselig begynder at tale med musestemme imellem et par numre.

Der var også flere gæster på scenen i form af de to upcoming-sangerinder Gorgeous og Ee Gee, men selvom begge leverede fine stemmer, var det trods et hæderligt forsøg heller ikke noget, der rystede jorden på Northside.

Phlake havde tydeligvis bedst fat under et par af de ældre numre som ''The Rascal' og 'Moldavia', hvor der især under sidstnævnte blev tilsat lidt tiltrængt ekstra strøm til musikken.

Og generelt set burde Phlake have fordelt de største hits noget mere - og måske kickstartet det hele med enten 'Pregnant' eller 'Angel Zoo' for at få pladsens samlede opmærksomhed.

Publikum til Phlake. Foto: Nicklas Larsen Vis mere Publikum til Phlake. Foto: Nicklas Larsen

Phlake er altid et sympatisk bekendtskab og på sin vis var det nemt at vugge med til deres soulede pop i eftermiddagssolen - men i længden savnede koncerten det spræl og tempo.

Det blev simpelthen desværre lidt for kedeligt.

Northside mangler i år det helt store hovednavn til at sætte festivalen på landkortet.

Der er heller ikke udsolgt, så man frygter lidt, at det hele bliver en halvforkølet affære i år.

Lad os håbe, jeg tager fejl.

Nu er vi i hvert fald i gang, og brandvarme Tobias Rahim overtager scenen lige om lidt.