Det var noget af en reality-bombe, da tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i efteråret blev præsenteret som en del af castet til den nye sæson af Kanal 5s 'Over Atlanten', hvor seks kendte danskere sejler tværs over Atlanterhavet.

Livet som formand for Venstre var slut, der skulle ske noget nyt, og her lykkedes det altså tv-folkene at overtale den 56-årige politiker til at tage på eventyr med kulørte typer som tv-vært Felix Smith, kendis-kok Umut Sakarya og den netop pensionerede svømmer Sarah Bro.

Spørgsmålet er så, om Lars Løkke kan levere? Både og …

Efter flere måneders ventetid er der nu endelig premiere på tredje sæson af 'Over Atlanten', og ud fra de første to afsnit at dømme var stemningen ombord på det lille skib lidt for hyggelig til at skabe spændende tv.

Lars Løkke ved roret. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Lars Løkke ved roret. Foto: Discovery Networks Danmark

Lars Løkke er et scoop, og det er nok ikke et tilfælde, at tredje sæson sættes i gang med hans stemme og et billede af den tidligere statsminister med høj cigarføring stående ved roret.

Der teases i introen også for et kommende dramatisk indslag, hvor den tidligere 'Bagedyst'-deltager Ditte Julie bliver ked af det over noget, Lars Løkke har sagt, men i første omgang står den blot på masser af hygge og afgangs-fjolleri.

Lars Løkke gentager flere gange, at han har sagt ja til at være med, fordi han havde brug for en timeout fra politik, og så overlader han ellers scenen til især Umut Sakarya, der begejstret meddeler, at han som skibskok vil fede de andre op med flæskesteg og frikadeller.

Jeg har aldrig set en fuld sæson af 'Over Atlanten', og selvom man let bliver revet med af deltagernes iver for at komme afsted (Sikkerhedsbriefingen inden afgang sætter også en fed alvorlig tone), så var de to første afsnit ikke fængende nok til, at jeg har behov for at se med helt til slut.

Hvor mange stjerner vil du give første afsnit af 'Over Atlanten'?

Modsat for eksempel Kanal 5s andet aktuelle reality-hit 'Stjerner i trøjen', der har et udskilningsløb som motor, er 'Over Atlanten' jo 'bare' kendis-overvågning af en laaaang sejltur – og så kræver det altså en del af de medvirkende, for at det ikke bliver til slumre-tv med to indlagte reklamepauser.

Castet virker ellers som en god blanding. Eventyrlystne Felix Smith og Ditte Julie Jensen, skuespiller Johannes Nymark, der er lidt forsigtig og nervøs, Sarah Bro, som for tiden også er aktuel i TV 2s 'Korpset' og derfor må have haft et travlt reality-efterår, og så ikke mindst Umut Sakarya, der ikke kan lade være med at drille Lars Løkke.

Sidstnævntes samspil kan vise sig at blive sæsonens redning.

Selvom Lars Løkke måske til at begynde med ikke viser de store følelsesmæssige udsving og meget sigende som den eneste beholder T-shirten på i den første redningsøvelse, så er der generelt en sjov stemning omkring ham på skibet.

'Over Atlanten' 2021: Umut Sakarya, Sarah Bro, Lars Løkke Rasmussen, Felix Smith, Johannes Nymark og Ditte Julie Jensen. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere 'Over Atlanten' 2021: Umut Sakarya, Sarah Bro, Lars Løkke Rasmussen, Felix Smith, Johannes Nymark og Ditte Julie Jensen. Foto: Discovery Networks Danmark

Ud over Umut Sakarya, der blandt andet er efter Lars Løkke for måske/måske ikke at have stjålet ost fra køkkenet, så er det generelt underholdende, når de andre deltagere griner over at kunne få lov til at kommandere rundt med 'statsministeren'.

Er man fan af konceptet og bare godt kan lide at drømme sig ud på det store blå hav, er det måske fint, men det bliver nok ikke i år, at Lars Løkke vinder prisen som årets reality-stjerne.