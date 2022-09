Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jeg kan godt lide Hadi Ka-koush, men måske TV 2 bare skulle have lagt 'Natholdet' i graven?

Anders Breinholt var i 11 år ankermand på Danmarks længstkørende talkshow.

Sidste år sagde han pludselig op, og jeg forestiller mig, at det ikke har været nogen nem opgave at finde hans afløser.

Det endte med Hadi Ka-koush fra comedyduoen Adam & Noah, og selvom Hadi både virker sød og sympatisk, så når han i denne sammenhæng ikke Breinholt til sokkeholderne, og at dømme ud fra efterårets tre første udsendelser, går der formentlig heller ikke længe, før TV 2 igen må overveje 'Natholdets' fremtid.

Drew Sycamore og Andreas Odbjerg var årets første gæster i 'Natholdet'. Foto: TV2 Vis mere Drew Sycamore og Andreas Odbjerg var årets første gæster i 'Natholdet'. Foto: TV2

Der er mange nye ting at forholde sig til.

Ny vært, nyt studie, ny gæsteduo og en programlængde, der er cirka ti minutter længere end normalt.

Som semi-trofast seer af de gamle programmer, er det nemt bare at kassere alle forandringer ud fra et 'alt var bedre i gamle dage'-synspunkt.

Men nu hvor TV 2 har flyttet 'Natholdet' over på TV 2 Play, og på den måde udfordrer streamingmarkedet, så er min tålmodighed kortere, og jeg må indrømme, at jeg hurtigt begynder at kede mig.

Flest gæsteoptrædender i 'Natholdet' Hvis man skal tro på 'Natholdets' Wikipedia-side, har disse kendte danskere haft flest gæsteoptrædender i 'Natholdets' historie: 1. Anders Lund Madsen (25 besøg) 2. Søren Rasted (23 besøg) 3. Huxi Bach og Martin Brygmann (20 besøg) 5. Lars Hjortshøj (18 besøg) 6. Nicolaj Kopernikus (15 besøg) 7. Christian Fuhlendorff (12 besøg) 7. Jan Gintberg (12 besøg) 9. Janni Pedersen (11 besøg) 10. Søren Malling og Lars Ranthe (10 besøg)

Anders Breinholt havde inden 'Natholdet' mange års erfaring som radiovært, hvor han lærte at smalltalke med Gud og hvermand og evnede at få sine medværter til at føle sig trygge og inkorporere et 'skævt' spørgsmål i samtalen.

Hadi Ka-koush virker til sammenligning – meget naturligt – mere 'stiv' og manuskript-båret i værtsrollen.

Anders Breinholt havde igennem tiden opbygget et enormt netværk og kunne i en valgudgave af 'Natholdet' overlegent ringe Lars Løkke Rasmussen op på valgnatten til en eksklusiv kommentar.

Det bliver spændende at se, hvad Hadi Ka-kakoush kan byde ind med, for i debutprogrammerne virkede eneste nye tiltag til at være et indslag med 'smittende grin' og et rullekartotek med spørgsmål – og så er der altså langt igen.

Sus Wilkins og TopGunn var gæsterne i en af årets første 'Natholdet'-udsendelser. Vis mere Sus Wilkins og TopGunn var gæsterne i en af årets første 'Natholdet'-udsendelser.

Det er også ærgerligt, at man har flyttet værten fysisk længere væk fra sin medvært – der nu kommer i par.

To medværter gør interviewdelen mere ufokuseret, og afstanden mellem personerne i studiet fjerner også lidt af den hyggelige 'hule'-stemning.

TopGunn siger selv i program to, at det hele lidt føles som en akavet date, og da Hadi Ka-kakoush i program tre spørger sine gæster, om de ser 'Toppen af poppen' bliver stemningen faktisk kort lidt underlig, da begge siger nej.

'Natholdet' har igennem tiden brilleret med flere sjove musikalske indslag, og her kommer den nye sæson fint fra land med Laurits Emanuel fra Fyr & Flammes festivalsang. (Selvom den kommer lidt på bagkant af festivalsæsonen).

Håber du, Anders Breinholt en dag vender tilbage som vært på 'Natholdet'?

Det må have været svært at finde en afløser for Anders Breinholt, og jeg forestiller mig, at en oplagt kandidat som Melvin Kakooza, nok ville have gået til opgaven på samme måde som Hadi Ka-koush.

Men medmindre 'Natholdets' kommende gæster er vildere end gennemsnittet, er jeg nok færdig med programmet for nu – og tror, at 'Natholdet' havde været bedre tjent med at stoppe, mens legen var god.