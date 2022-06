Lyt til artiklen

Nogen må altså have røde ører efter det her.

Møs koncert fredag aften på Northside blev skæmmet af både strømafbrud og en irriterende knitren fra højtalerne - især under afslutningshittet 'Final Song'.

Eftersom Mø - eller rock-Mø, som hun må gå under for tiden - derudover ikke havde sin mest folkelige samling sange med til Aarhus, blev det lidt en ærgerlig koncert i forskellig tempi.

Respekt for at tænke nyt og gå i en hårdere retning end de glade 'Lean On'-dage. Et verdenshit hun endda valgte at fyre afsted ret hurtigt i aftenens koncert.

MØ fik lydproblemer, men kom stærkt igen under hendes koncert på Astra på NorthSide fredag d. 3. juni 2022 i Aarhus.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere MØ fik lydproblemer, men kom stærkt igen under hendes koncert på Astra på NorthSide fredag d. 3. juni 2022 i Aarhus.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Det var derudover anderledes råt og bas-tungt, end jeg husker Mø, og til at begynde med var det på den måde ret interessant at se hende fra en ny vinkel.

Mø har altid været vild og energisk, men det er som om, at hun med sit seneste album 'Motodrome' live har taget et nøk nærmere de tidlige punkdage, og det er modigt, når man spiller foran et Northside-publikum, der hurtigt begynder at snakke eller forlade sceneområdet, hvis de ikke genkender næste omkvæd.

Først gik strømmen allerede efter to numre, så hun på nydansk et par minutter efter måtte 'sutte den op fra slap' igen med gennembrudshittet 'Pilgrim'.

Senere kom der er virkelig fed udgave af 2018-hittet 'Blur', ligesom vi var tilbage i Møs storhedstid med 'Don't Wanna Dance'.

Men indimellem var der for mange blandede passager, hvor det blev lidt for tydeligt, at det nye album altså ikke hitter lige så festival-bredt, som hendes tidligere materiale.

Trods de tekniske fejl, virkede Mø som altid super sympatisk og - i aftenens tilfælde - professionel upåvirket af de udfordringerne undervejs.

Hun sprang traditionen tro også konstant ned fra scenen for at synge sammen med publikum, ligesom det blev til en kort omgang crowdsurfing, men generelt set blev det desværre aldrig den store Mø-fest, som man - og Northside - helt sikkert havde håbet på.

Spørgsmålet er, om det er Mø eller publikum, der skal justere sig i forhold til hinanden i løbet af sommeren?

Aftenens show mindede lidt om en almindelig 'fan-koncert' fremfor en bredtfavnende festival-fest - så et par justeringer i setlisten frem mod den kommende Tinderbox-koncert i Odense, vil nok ikke være verdens dummeste træk.

Og få så styr på teknikken, Northside.