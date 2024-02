Det er jo nærmest en nationalsport at rakke ned på Melodi Grand Prix, men i år var det faktisk ikke så tosset.

Det meste af aftenen forløb helt hæderligt, men så begyndte der pludselig at gå både mindreværd og genbrug i den.

Lad os starte med det positive - og i den forbindelse stort tillykke til Saba med sejren.

Efter flere års rodeshow virkede årets grandprix dejligt stramt koreograferet med en nogenlunde fast rytme i sang, snak, sang, snak og så videre.

Årets værter, Sara Bro og Stéphanie Surrugue, under generalprøven på Dansk Melodi Grand Prix 2024 i DR Koncerthuset i København lørdag eftermiddag den 17. februar 2024.

DRs koncertsal var stemningsfuld og viste, at man ikke nødvendigvis har brug for en stor rungende betonhal.

Værtsparret Stéphanie Surrugue og Sara Bro styrede salen med sikker hånd - ikke mindst Sara Bro, der altid leverer kant og blandt andet havde en sjov lille semiakavet ord-dans med Jesper Groth under et af de indlagte pause-interviews.

De havde styr på tingene - og så var det samtidig fedt, at der i år også var indlagt god tid til at få præsenteret de forskellige sangskrivere.

Det hele fungerede - også selvom man helt håbløst ikke havde valgt nogle danske sange i år - men så var det, at det begyndte at skride, da man gik i gang med pauseunderholdningen.

Basim var tilbage i grandprix-land, og selvom han fik flest seerstemmen, måtte han nøjes med andenpladsen.

Først kørte de en omgang genbrugsklip fra sidste uges optaktsprogram. Kunne man ikke have fundet på noget nyt?

Så valgte man at hylde Dario Campeotto.

Rigtig rigtig rigtigt fint - både Eee Gees optræden og hensigten, meeen 'Angelique' er jo ikke ligefrem en feststarter.

Det vildeste var dog, at vi pludselig skulle igennem et længere danseshow henover svenske Loreens to Eurovision-sange.

Janus Wiberg fra Færøerne fik en tredjeplads.

Øh? Skulle vi ikke hylde dansk grandprix musik i stedet?

Sadas sang var i forvejen lidt Loreen-agtig - vi behøver vel ikke hylde Sverige SÅ meget, når vi jo nu selv har danske grandprix-klassikere.

Her hjalp det ikke, at Ole Tøpholm lige kort kiggede forbi for at vise klip fra de andre landes konkurrencer.

Der blegnede det danske show jo fuldstændig - særligt nemt var det at blive misundelig på Frankrigs udendørs kæmpeshow ved Triumfbuen!

SABA, med det borgerlige navn Saba Lykke Oehlenschlæger er årets grandprix-vinder.

Afstemningsdelen er jo nærmest et kapitel for sig selv i grandprix-historien, og her er DR åbenbart blevet så bange for at fejle, at man i år havde lavet en ultrakort pointafgivningseance.

Lad os nu komme tilbage til de gode gamle dage med omstillinger til de forskellige landsdele med et simpelt karaktersystem - ja ligesom man jo gør til Eurovision.

Det er hyggeligt og stemningsskabende.

Årets afstemning var bare en kort, flad fornemmelse. Kom nu DR. I var så tæt på!