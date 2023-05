Voldsomt overlegent! Men ikke uden problemer...

Fredag eftermiddag på årets Jelling Musikfestival har stået på indslag fra tre ikoniske kvinder.

Først viste Birthe Kjær, at hun stadig har stemmen til at dirigerer rundt med en festivalplads.

Herefter fik Tessa fejret udgivelsen af sit debutalbum - og som kronen på værket indtog Medina til sidst hovedscenen med et show, der både udstillede svagheder, men også cementerede, hvorfor hun stadig ikke er vippet af poptronen.

Medina spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Medina spiller på Store Scene på Jelling Musikfestival, fredag den 26. maj 2023.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Og lad os sige det som det er: Klub-Medina er bare fedest.

Det er de knivskarpe, kølige klub-baskere fra starten af hendes karriere, der har gjort hende til MEDINA.

Det er dem, der stadig gør hende til et Blockbuster-navn på den danske musikscene.

Og selvom jeg godt ved, at det for artisten på scenen er sjovere at blande kortene, så tror jeg, Medina skal passe på med ikke at teste tålmodigheden hos sommerens festivalpublikum alt for meget.

Torsdag i Jelling bestod de første 30 minutter af Medina-showet forholdsvist af ballader - og ofte nyere mindre kendte sange - der skabte mere hyggestemning end fest i aftensolen.

Medina påpegede selv undervejs lidt sjovt, at nu måtte der også godt komme lidt tempo på, men det var som om at der først rigtig kom gang i maskineriet, da man skruede op for bassen med 'Lyser i mørke' - og her var pulsen stadig ikke helt oppe.

Jo, det var da lækkert at svaje stille i vinden til 'Mest ondt' og 'Når intet er godt nok', men der gik også lidt for længe lidt for meget campingstole-sidning og fortæring af aftensmad i den.

Og så indtraf vendepunktet!

Medina er som sagt bedst, når hun skruer bissen på - og da hun først satte gang i 'Velkommen til Medina', 'Kl 10' og ikke mindst 'Synd for dig', er der få i Danmark, der kan følge med.

Hun kom lidt skævt ind på en lidt ustemt rocket version af 'For altid', men da Medina og band til sidst gav helt slip med 'Vi to', 'Jalousi' (Øm, øm fællessang på pladsen), og 'Kun for mig,' var det svært ikke at læne sig tilbage og bare nyde folkefesten.

Det kunne egentlig være sjovt, hvis Medina lavede en Kanye/Jay Z og spillede 'Kun for mig' 10 gange i træk...

Medina kommer rundt på en stor del af sommerens festivaler, så der er gode muligheder for at opleve popmaskinen live.

Det kan sagtens forvandle sig til et klassisk triumftog, hvis bare man lige bytter rundt på et par sange eller tre og sætter højere tempo på fra starten.