Kan du huske Maroon 5?

Ja, jeg havde nærmest også glemt alt om Adam Levine og co., og derfor slog LA-bandets koncert på Tinderbox Festival fredag aften hårdere end ventet.

For slap aaaf for et powershow.

Hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit på hit. Man kendte det hele!

Maroon 5 lukker Rød Scene på Tinderbox fredag den 23. juni 2023. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Maroon 5 lukker Rød Scene på Tinderbox fredag den 23. juni 2023. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Og det var ligegyldigt, om du var ædru eller stangvissen.

Alle blev kørt rundt i manegen af duracell kaninerne på scenen, hvis 'no nonsens greatest-hits'-show holdt energiniveauet perfekt oppe på et sent festivaltidspunkt, hvor mange ellers overvejer, om det er tid at smutte hjem.

'Look at this shit!' lød det begejstret fra Adam Levine, da han cirka efter en halv time for første gang trak vejret og skuede ud over festivalpladsen og gav den obligatoriske hyldest af publikum og Danmark.

For inden havde han smadret igennem først med monsterhittet 'Moves Like Jagger' og nostalgiske Boogie-listen-hits som 'This Love' og 'Harder to Breath'.

Og ja, på trods af hans stemme ikke holdt hele vejen – og han særligt i starten virkede lidt småforpustet imellem de høje nasale toner, havde det ingen negativ effekt på stemningen.

Nogle gange kan store udenlandske popnavne godt skuffe ved at udvise ugidelighed og spise et – for dem – ligegyldigt dansk publikum af med et rutineshow.

Det virkede Maroon 5 på ingen måder til at gøre.

Nu er det første gang, jeg ser dem live – så måske de bare altid udviser så meget energi og spilleglæde – men om ikke andet, vil det nærmest bare være ekstra imponerende.

Maroon 5 lukker Rød Scene på Tinderbox fredag den 23. juni 2023. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Maroon 5 lukker Rød Scene på Tinderbox fredag den 23. juni 2023. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Man blev bare glad i låget af deres poprockede-reggae-funk.

Nej, det er hverken kunst eller overraskende, men det er effektivt!

Adam Levines stemme voksede igennem koncerten – og selvom de ødelagde tempoet lidt for mange gange ved blandt andet at trække mindre kendte hits som 'Daylight' og 'Animals' ud i langdrag, var det generelt bare super hyggeligt.

Jeg havde på ingen måder set komme, at Maroon 5 skulle blive den fest, den blev.

Tinderbox har i år været præget af aflysninger og lidt for mange rutineprægede danske bookinger i det samlede program.

Med Maroon 5 fik man endelig lidt x-faktor.

Det kan godt være, at det vanvittige popcornshow er hurtig glemt igen - men det var dælme sjovt, så længe det stod på.

Uventet, overraskende, 'fællessang på Bakken'-agtigt, energisk, fedt.

Bum!