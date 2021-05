Jeg savner Nikolaj Lie Kaas!

Den nye 'Afdeling Q'-film 'Marco Effekten' med Ulrich Thomsen som den nye Carl Mørck er underholdende nok og skal da helt sikkert nok trække en masse i biografen, men når det fedeste i filmen er musikken, så er der et eller andet, der ikke fungerer.

Jeg tror først og fremmest, at Ulrich Thomsen kommer til at dele vandene.

Jussi Adler-Olsen var aldrig tilfreds med Nikolaj Lie Kaas' udgave af hans fiktive kriminalkommissær, og her skulle Ulrich Thomsen altså minde mere om bogudgavens Carl Mørck, men for alle de, der som undertegnet ikke har læst bøgerne, tror jeg, det bliver svært ikke at se de nye skuespillere som et B-hold.

'Marco Effekten' begynder ellers storslået og dramatisk med en selvmordsscene og præsentationen af en indvandrerdreng på flugt fra grænsepolitiet med Saveus-nummeret 'Traitors' bragende ud af højttalerne.

Det er medrivende, næsten gåsehudsfremkaldende, men herefter er det svært ikke at sidde i biografmørket og begynde at sammenligne med Nikolaj Lie Kaas og 'de gamle film'.

Selvom man har valgt at udskifte hele holdet, fortsætter serien, som om intet er sket.

Jeg tror, det havde været godt for det nye hold, at man var gået i en helt anden retning, genstartet karaktererne og givet Ulrich Thomsen og Zaki Youssef, der er den »nye« Assad, god tid til at opbygge kemi.

Ulrich Thomsen var fremragende som Richard Møller Nielsen i 'Sommeren 92' og har generelt masser af gode roller på cv'et, men det har ofte været i selskab med andre store danske stjerner.

I 'Marco Effekten' er han alene om at stå øverst på plakaten, og der mangler han blandt andet lidt af det glimt i øjet, som Nikolaj Lie Kaas besidder, til at bløde op for krimiplottet.

Sofie Torp gør det fint som Carl Mørcks assistent Rose – hun kunne sagtens have været en del af det gamle hold – men Henrik Noël Olesen som Carl Mørcks chef er fejlcastet.

Han ses ofte i gangsterroller og har det perfekte rockerlook, men som politichef var det mere troværdigt med for eksempel Søren Pilmark som i de gamle film.

Anders Matthesen er hyret ind som filmskurk og kunne have fået sit store 'Ulf Pilgaard i 'Nattevagten'-øjeblik', men selvom han bogstavelig talt sveder godt igennem, så får han slet ikke nok at arbejde med og ender desværre som en af filmens store skuffelser.

Selve historien i 'Marco Effekten' virker også rodet.

Selvom alt ikke skal overforklares, og plottwists kun er velkomne, så er jeg stadig lidt i tvivl om, hvordan de forskellige handlingstråde hænger sammen, ligesom de indlagte drab ofte sker lidt for belejligt for Carl Mørcks opklaring.

Jeg ærgrer mig også over, at man har brugt så mange optagedage i Tjekkiet. Det er selvfølgelig dejligt, at man kan tage udenlandsk og spare produktionspenge, men det bliver lidt for tydeligt, at filmen er optaget i et betongråt Østeuropa, hvilket er en skam, når nu historien udspiller sig i København.

'Marco Effekten' skal nok sælge masser af billetter på baggrund af de tidligere film og succesfulde bøger, men på sigt er jeg i tvivl om, hvorvidt det nye hold kommer til at klare sig ligeså godt kommercielt.

Men Jussi Adler-Olsen er forhåbentlig glad.