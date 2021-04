Jeg er bange for, at TV 2 har købt katten i sækken.

Efter at det britiske tv-format 'LEGO Masters' har været en succes i flere lande, og Lego ovenikøbet er danskproduceret legetøj, giver det god mening, at TV 2 har tænkt, at en dansk udgave kun kan blive en succes. Problemet er bare, at det virker som en langtrukken og kedelig Lego-kopi af 'Den store bagedyst'.

Otte par – i første afsnit er det ene i coronakarantæne – kæmper om at bygge den bedste model i legoklodser. Hver uge stemmes et par ud, og til sidst kåres de to bedste Lego-byggere, der vinder en Lego-pokal og får lavet en Lego-model af sig selv, der bliver udstillet i Legoland i Billund.

Jeg havde inden premieren på den danske udgave kun set den amerikanske version, og fra start af er kontrasten tydelig.

Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Hvor studiet i den amerikanske udgave er én stor farveeksplosion, og er deltagerne overgearede, som kun amerikanere kan være det, træder de langt mere jordnære danskere ind i et studie, der ved første syn ligner en grå lagerhal.

Som vært har man i den danske version valgt komiker Victor Lander, der for mange seere nok vil være et relativt nyt ansigt. Han er langtfra et A-navn, men hans metastil fungerer ligesom i den amerikanske version faktisk som noget af det bedste.

Det er for eksempel sjovt, da han selv samler op på sammenligningen med 'Den store bagedyst' og ironisk sætter deltagerne i gang på samme måde, ligesom han ikke er bleg for at lave sjov med deltagerne, når de er allermest stressede.

Det kan jo være, jeg tager fejl, og 'LEGO Masters' bliver forårets helt store tv-hit, men jeg har svært ved at tro på, at formatet kan holde seernes interesse fanget.

Victor Lander er som vært det bedste ved 'Lego Masters'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Hvor mange stjerner vil du give 'Lego Masters'?

For det første varer hvert afsnit næsten halvanden time!

I 'Den store bagedyst' er der tre konkurrencer indlagt i hver udsendelse, så det aldrig bliver for ensformigt. I første afsnit af 'LEGO Masters' er der kun halvanden opgave – og så spændende er det heller ikke at se en gruppe voksne mennesker lege med legoklodser.

Deltagerne er nogle dejlig nørdede typer, og som en jordbunden jyde foretrækker jeg som udgangspunkt dem over de vanvittige amerikanere. Men man får til at begynde med ikke den store baggrundsinfo. Det kunne være fedt at vide, hvorfor lige netop de var blevet udvalgt. Har de nogle særlige Lego-færdigheder, eller var det bare dem, der havde meldt sig?

Deltagernes første Lego-modeller er flotte og detaljerige, men det er ikke, fordi man bliver blæst bagover af deres værker – og måske vigtigst af alt: I 'Den store bagedyst' sidder man og bliver lækkersulten. I 'LEGO Masters' sidder man og kigger på sin telefon...

Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Nu laver jeg en farlig generalisering, som jeg tror, også kan være medvirkende til, at 'LEGO Masters' ikke bliver et kæmpe seerhit.

Jeg gætter på, at 'Den store bagedyst' har mange kvindelige seere og derved trækker mændene med på vognen, når de alligevel sidder ved siden af i sofaen.

På samme måde tror jeg ikke, at kvinder – i bred forstand – på samme måde gider at se voksne mennesker bygge med Lego, og derfor bliver 'LEGO Masters' et mere snævert program for de mere nørdede, barnlige typer.

Jeg kan som sagt tage fejl, men selvom Lego er verdens bedste legetøj, at der er masser af god stemning i studiet, og vært Victor Lander er charmerende og et frisk pust, så endte første afsnit desværre med at blive halvanden times pligtsening, og jeg har ikke brug for at se med videre.