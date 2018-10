Sindssyg fed præstation!

Den danske skuespiller Lars Ranthe, der spiller rockerkongen Tom, gør sig fortjent til stort set alle de stjerner, jeg giver til andet afsnit af TV2-miniserien 'Kriger'.

Han er det helt store lyspunkt for mig. Tom virker til at være kølig og kalkulerende, men der er også momenter af galskab, som man blandt andet ser under 'fodboldkampen'.

Lars Ranthe har en enorm tilstedeværelse på skærmen, og det hjælper hans fysiske fremtoning også på.

Andet afsnit af 'Kriger' beskæftiger sig hovedsageligt med, hvordan krigsveteranen CC overbeviser rockerne om, at han er god nok.

Han bliver blandt andet inviteret til at spille fodbold med sine nye venner. Eller det er i virkeligheden ikke fodbold, men en slags ugentlig sparring, hvor rockerne slår hinanden til plukfisk.

Herefter afholder de en stor fest, hvor CC består endnu en test ved at tage lidt til næsen - hele festscenen er i øvrigt flot komponeret.

Som forventet skal én person bøde for den stakkels betjent Anders, der kom til skade i første afsnit. Tumpen Mads stikker CC, og vores hovedperson bliver anholdt.

Heldigvis får Louise overtalt partneren Anders til at tro, at det var Mads, der sendte ham på hospitalet, og ikke CC.

Efter første afsnit higede jeg efter mere af det hele, og jeg fik mere af det meste.

Det ærgrede mig dog, at slagsmålet på Fodboldfabrikken blev sluttet hurtigt af. Jeg ville gerne have set mere. Jeg havde slet og ret håbet på, at det blev mere brutalt.

Helt generelt er der i min optik flere ting i afsnittet, som man kommer for let udenom.

Hvorfor dukkede Søs (Natalie Madueño) op på Fodboldfabrikken? Rent geografisk ligger det ikke lige rundt om hjørnet, og hvis det gjorde, så ville CC jo aldrig have sagt til hende, at han skulle derhen for at hænge ud med sine nye rockervenner.

Det var også lidt for let for Louise at overbevise sin partner om, at det var Mads og ikke CC, som havde sendt ham på hospitalet. På trods af at partneren var overbevist om, at det var CC, der gjorde det.

Og hvorfor siger CC ikke bare til Søs, at det ville være farligt for hende at være i nærheden af ham i stedet for nærmest at true hende væk? Det virker lidt bizart.

Det virker også bizart, at Tom godtager CC's forklaring om, at Louise, Peters kone, hader ham sådan uden videre. Hvorfor tager rockerne, som umiddelbart virker til at være o.k. paranoide, ham ind uden at overvåge ham?

De ved jo, at han på et eller andet plan har været venskabelig med en af deres fjender.

Måske overfortolker jeg, men jeg ville have foretrukket, at rockerne fandt ud af CC og Louises tilknytning i løbet af serien, fremfor at de italesætter det, men springer alt for let over det. Det virker ikke logisk.

Der er fire afsnit tilbage af 'Kriger', og serien fortsætter med at pirre min nysgerrighed.

Men der skal også snart noget mere payoff til, hvis 'Kriger' skal leve op til sit potentiale.