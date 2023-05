Pinligt. Kedeligt. Som at se et gammelt afsnit af 'Fællessang på Bakken' - bare uden sange man kan synge med på!

Søndag aften fejrede Storbritannien kroningen af Kong Charles med en trist og langtrukken kroningskoncert foran Windsor Castle, hvor kun få højdepunkter afholdt showet fra at være den totale fiasko.

Det må have været et mareridt at skulle skrue kroningskoncerten sammen.

Kongehusets popularitet er dalende.

Der er mildest talt bøvl med prins Harry og prins Andrew, og sidste efterår mistede man tilmed dronning Elizabeth.

En kroningskoncert burde være den helt stor magtdemonstration og fremstilling af imperiets musikalske formåen - men hurtigt blev det klart, at ingen af Storbritanniens A-navne som Elton John, Ed Sheeran eller Adele gad møde op.

Jo, det var da fint nok med Take That (Uden Robbie Williams) og Katy Perry til sidst - men begge popnavne har for længst peaket - og sidstnævnte er tilmed fra USA.

Generelt set virkede det underligt, at så mange af koncertens optrædende ikke kom fra Storbritannien.

Katy Perry under koncerten. Foto: POOL Vis mere Katy Perry under koncerten. Foto: POOL

Man fik en mærkelig blanding af kinesiske pianister, italienske tenorer og to amerikanske hånddukker i form af Kermit og Miss Piggy!

Man fik designeren Stella McCartney, hvor man hellere ville have hørt på hendes far Paul - og hvor de fleste indslag enten var stille, søvndyssende ballader, kunstneriske teater-optrin og forproducerede, humorforladte videosekvenser om kong Charles liv, undrer det, at man ikke havde gjort mere for at skabe en folkefest ovenpå lørdagens stive kroningsceremoni.

Prins William holdt undervejs en halvupersonlig tale, hvor han mest brugte sin taletid på at opremse sine fars meritter - og belejligt nok valgte man slet ikke at nævne prinsesse Diana med et ord undervejs.

Var det virkelig det, kongehuset selv havde at bidrage med?

Kong Charles og hustru Camilla under koncerten. Foto: POOL Vis mere Kong Charles og hustru Camilla under koncerten. Foto: POOL

Scenen foran Windsor Castle var flot - ikke mindst hen mod slutningen hvor oplysningen af slottet i baggrunden fungerede rigtig godt.

Man fik også på imponerende vis skabt en illusion af, at tilskuerne havde en fest med masser af flag og lys men lad dig ikke narre.

Storbritanniens er på papiret en stor musik- og kulturnation og det kunne - og burde - have været det helt store show på Wembley med toppen af poppen, selvironiske jokes om den nye konge og VIP-pladserne fyldt til randen med opbakkende kendisser, men nej!

De var heldige med vejret, og selvom det da var sjovt nok med tilfældige små videohilsner undervejs fra folk som Hugh Jackman, Pierce Brosnan og Tom Cruise - sidstnævnte valgte endda på klassisk Tom Crusie-manér at sende sin hilsen fra et jagerfly - så skal man overordnet ikke være ked af det, hvis man missede showet.

Selv kong Charles og hustru Camilla lignede nogen, der undervejs kedede sig og kun høfligt flagede med fra sidelinjen.

Det kunne have været så godt, men blev så ligegyldigt.

I næste uge er Storbritannien igen værter for et stort musikshow i form af Eurovision - og hvis de fortsætter i samme stil, så får de forhåbentlig ikke lov til at gøre det igen de næste mange år ud i fremtiden.