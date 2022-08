Lyt til artiklen

Kedeligt, kedeligt, kedeligt, åh!

Bortset fra en sjælden begejstret stemning under gennembrudshittet 'Baby', var der ikke ret meget positivt at skrive hjem om, da Justin Bieber onsdag aften spillede en langtrukken koncert på Smukfests Bøgescene, der hurtigt fik folk til at udvandre, efter at de først havde set giraffen.

Det var nu heller ikke fordi, jeg havde de store forventninger.

Udover fra en hyggelig travbane-koncert i Aarhus i 2017, har Justin Bieber aldrig givet gode koncerter i Danmark, så turde man overhovedet håbe på et mirakel?

Canadiske Justin Bieber lukker bøgescenerne på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Justin Bieber har uden tvivl været sommerens største festivalscoop i Danmark, men hvis jeg var Smukfest, ville jeg ærgre mig over at have brugt så mange penge, på det han leverede i aften.

Den 28-årige canadiske verdensstjerne kan på scenen slet ikke leve op til den hype, teenagepiger har båret ham frem på igennem årene, og da han tilmed måtte lade sig sygemelde tidligere på sommeren, giver det også fin mening, at han for tiden langt fra er i topform.

Showet på Smukfest blev konstant meget irriterende afbrudt af små pauser.

Det virkede derudover til, at han ofte lod en forhåndsindspillet vokal styre slagets gang, og selvom han påstod, at han syntes, det havde været en sjov aften, så lignede Justin Bieber en, der bare kørte afsted på autopilot.

Det begyndte ellers egentlig fint med 'Somebody' og 'Hold On' med Justin Bieber spøjst dansende rundt på scenen iført dumme små solbriller, men efterhånden blev det bare tydeligt, at hans superstjerne-status nok ligger en del år tilbage.

Han peakede tydeligvis musikalsk i 2015 med 'Purpose'-albummet, men selv de største hits 'What Do You Mean' og 'Sorry' blev bare leveret fladt og ligegyldigt, og hvor et hit-hungrende Smukfest-publikum normalt ville eksplodere i fællessang, virkede det hele i stedet mere antiklimatisk.

Koncerten endte som en ørkenvandring.

Der blev mere og mere plads oppe foran til det resterende publikum, og selv da han til sidst forsøgte med det sidste klassiske popstjerne-greb i form af 'bar overkrop', skabte det kun få hvin rundt omkring.

I 2017 var Justin Bieber og Lukas Graham konkurrenter ved den prestigefulde amerikanske Grammy Award (hvor Adele slog begge med 'Hello') - hvis man i dag betragter deres to onsdags-koncerter på Smukfest, blev det denne gang til en suveræn Graham-sejr.

Justin Bieber har som nævnt været syg en stor del af sommeren - måske han er vendt for hurtig tilbage på arbejde.

Følg B.T.s livedækning af Smukfest HER.