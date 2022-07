Lyt til artiklen

Sådan Jada!

Danmark har fået en ny sangerinde i international klasse.

Som en dansk blanding af Beyoncé og Adele viste 29-årige Emilie Molsted Nørgaard, alias popdronning in spe Jada, natten til lørdag på Orange scene på årets Roskilde festival, at hun har potentiale til langt udover Danmarks grænser.

Til at begynde med var jeg skeptisk.

Jada lukker Orange Scene på Roskilde Festival fredag den 1. juli 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Jada lukker Orange Scene på Roskilde Festival fredag den 1. juli 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Jada er især kendt indenfor genren 'stille ballader', og da hun pludselig blev rykket fra at skulle åbne Orange scene i 2020 til at lave en decideret nattefest i år, tænkte jeg, at det var en af årets store mulige fejlbookinger.

Men jeg tog fejl.

Koncerten på Orange scene foran et pænt stort publikum blev ligesom Tobias Rahims koncert på Arena torsdag et af de karrieredefinerende.

Udover Rahim, Andreas Odbjerg og Drew Sycamore er Jada en af de danske musikere, der er vokset til stjernestatus i løbet af coronakrisen, og nu hvor vi endelig må samles udenfor i store mængder igen, viste Jada ligesom sine tre ovennævnte kollegaer, at hun ikke bare er et hit på Spotify hjemme foran computeren.

Jada tog opgaven på Orange scene alvorligt, og det var vanvittigt imponerende, hvordan hun kombinerede et stærkt gennemført scenehow med tilhørende dansere og en dejlig dansk jordnær tilgang til opgaven.

Selvfølgelig er Jada stadig så ny i genren, at hun ikke har hits nok til en gedigen nattefest, men udover en stemme udover det sædvanlige, så var det generelt set en kæmpe fornøjelse at se hende springe ud som førsteklasses live-artist.

Det var en koncert udover det sædvanlige.

Fra hendes nye orange hår til gæsteoptrædener fra Coco O, Noah Carter til Mø (!) var det nærmest en historisk begivenhed med en dansk kvindelig kunstner til at styre slaget på Orange scene.

Jada crowdsurfede, lavede sjov med at hun aldrig havde oplevet noget lignende, og når hun endelig serverede store numre som 'I'm Back', 'On Me' og ikke mindst coronahittet 'Nudes', var det svært ikke at blive rørt over, hvor langt hun er nået på få år.

Af en debutant på Danmarks mest legendariske scene var det vanvittigt imponerende og selvsikkert gennemført.