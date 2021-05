Hvis du synes, Peter Myginds 'Sommerdahl' er en lidt for tynd kop te, så skulle du måske prøve et stykke med 'Hvide Sande'.

TV 2s nye krimiserie kommer fint fra land med comeback til to dygtige DR-stjerner, og så gør det ikke så meget, at man flere gange undrer sig over handlingen.

Jeg er positivt overrasket.

Da TV 2 sidste år lancerede 'Hvide Sande', der må være dansk tv's bud på en krimiserie nummer 2.067, var det ikke, fordi jeg straks satte et stort kryds i kalenderen for at være klar til premieren.

Jeg bed heller ikke nærmere mærke i, hvem der skulle spille med, ud over Bodil Jørgensen, der jo er med i det meste – men det ændrede sig hurtigt kort inde i første afsnit.

Selve anslaget, et mystisk mord på en tysk surfer, gjorde ikke det store indtryk.

Det gjorde derimod Marie Bach Hansens entré som undercover betjent, der som en anden Bond-heltinde iskoldt – men ikke upåvirket – anholder en forbryder-type, mens han er ved at fri til hende.

Dén scene føltes langt over det gennemsnitlige niveau på en TV 2-serie, og hvem ved, om 'Hvide Sande' bliver Marie Bach Hansens næste karrieremæssige højdepunkt efter et par år på udskiftningsbænken?

Marie Bach Hansen i 'Hvide Sande'. Foto: TV2 Vis mere Marie Bach Hansen i 'Hvide Sande'. Foto: TV2

Carsten Bjørnlund, Marie Bach Hansens tidligere DR-kollega fra 'Arvingerne', spiller derudover hendes mandlige modstykke.

Det er ikke sindssygt originalt, at de begynder som umage makkerpar, der lægger ud som uvenner, men de har dårlig kemi på den gode måde – og generelt virker de skuespilmæssigt som en stærk duo til at bære serien igennem.

En række ting undrede.

Carsten Bjørnlund spiller en dansk-tysk politimand, der bor i Hamborg og foragter Danmark og sit danske ophav. Burde han ikke have en lille smule tysk accent, når han slår over på dansk? De siger, han på et tidspunkt har boet i Danmark i 15 år, men alligevel...

Carsten Bjørnlund i 'Hvide Sande'. Foto: TV2 Vis mere Carsten Bjørnlund i 'Hvide Sande'. Foto: TV2

Mordet, der skal opklares, foregår, som titlen afslører, i Hvide Sande i Vestjylland. Hvorfor mødes politiet så til at begynde med hos Østjyllands Politi? Var der ikke nogen ledige lokaler hos Midt- og Vestjyllands Politi, eller gad politichef Bodil Jørgensen bare ikke køre de sidste timer tværs over Jylland?

I forhold til, at Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansens karakterer sendes undercover til Hvide Sande, er de heller ikke særlig diskrete. De er nærmest lige ankommet, da Marie Bach Hansen bryder ind i et fyrtårn, mens Carsten Bjørnlunds karakter uden grund følger efter en kvinde til en strandfest.

Derudover bliver han fuldstændig umotiveret slået ned – sidder næverne virkelig SÅ løst i Vestjylland?

Ser vi bort fra ovennævnte, er jeg grundlæggende ret begejstret for første afsnit, og nu bliver det spændende at se, om de kan holde niveau de næste to måneder.

Serien virker umiddelbart til at have en god balance mellem sjov og alvor – med fint tryk på alvor – og Marie Bach Hansen og Carsten Bjørnlunds snerrende sammenspil virker så godt, at man et eller andet sted er ligeglad med morderen.

'Matador'-referencen med 'Det én tysker' var også sjov, og så må vi ellers håbe, at de kan holde sig fra alt for mange jyde-klichéer og pølsetysker-jokes.