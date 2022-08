Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Modsat Justin Bieber leverede Smukfest andet internationale hovednavn Damon Albarn og hans gorilla-kumpaner lørdag aften en hel anden veloplagt tænding.

Én ting var dog ærgerlig at konstatere!

Gorillaz har masser af fede numre, og Damon Albarn er en herlig frontmand...

Men deres musik passer ikke til en natteafslutningsfest på Smukfest, hvor en stor del af publikum kun kender to sange og hurtig kommer til at kede sig i blandingen af eksperimenterende støj-pop og melankolske indie-ballader.

Gorillaz med Damon Albarn spiller på bøgescenen på Smukfest, Skanderborg, lørdag den 6. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Gorillaz med Damon Albarn spiller på bøgescenen på Smukfest, Skanderborg, lørdag den 6. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Der var langt færre mennesker end til Thomas Helmig, der havde spillet Bøgescenen op en time for inden - og en del stod nok et eller andet sted blot klar til efterfølgende at have en god plads til Suspekt.

Damon Albarn kunne effektivt have læst rummet og valgt at kickstarte en fest med et af Gorillaz største hits, men valgte i stedet at udfordre med et par af projektets nyere sange, der slet ikke har haft samme gennemslagskraft, som de numre, der i sin tid gjorde bandet til et hovednavn rundt omkring i verden.

'Last Living Souls', 'Dirty Harry' og '19-2000' fra netop de to første album fik sat lidt gang i koncerten, ligesom Damon Albarn et par gange undervejs sjovt nok valgte at hoppe ud til publikum og lade sig opsluge af menneskehavet.

En af korsangerinderne viste også imponerende evner indenfor stemmekontrol, ligesom en af back-up-rapperne kontant fungerede som veloplagt indpisker.

Gorillaz med Damon Albarn spiller på bøgescenen på Smukfest, Skanderborg, lørdag den 6. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Gorillaz med Damon Albarn spiller på bøgescenen på Smukfest, Skanderborg, lørdag den 6. august 2022. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Men en stor del af tiden virkede det bare til, at det mest var folkene oppe på scenen, der havde det sjovt, og selvom det selvfølgelig eksploderede til sidst med 'Feel Good Inc.' og 'Clint Eastwood' (Der dog blev trukket alt for langt ud) var det tydeligt, at Gorillaz havde fungeret langt bedre tidligere på aftenen.

Der var heldigvis ingen der kom til skade, som da rapperen Del the Funky Homosapien i 2018 faldt ned fra scenen under Gorillaz' koncert på Roskilde Festival, og det var som altid en fornøjelse at hilse på Damon Albarn og hans velspillende legekammerater...

Men næste gang en dansk festival hyrer Gorillaz, så giv dem en spilletid i dagslys.

Følg B.T.s livedækning af Smukfest HER.