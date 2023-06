Baseret på de sidste ti års hitlistedominans er Gilli uden tvivl en legende på den danske musikbranche.

Med legendestatus følger store forventninger, og derfor ærgrede to ting under rapperens koncert lørdag eftermiddag på Northside.

For det første var lyden det meste af tiden lidt halvmudret.

Det er super fedt - og forventeligt - at han har et band med på scenen, men de kom simpelthen for rodet ud af højtalerne.

Gilli på Northside 2023.

Jeg ved ikke, om der skal peges på lydmanden, eller hvad der helt præcis var skyld i det uskarpe lydbillede.

Men jeg tror, Team Gilli ville have godt af at tage en snak med enten Nik & Jay eller Benjamin Havs backup-musikere, der i går viste, hvordan man kombinerer rap og lækker lyd.

Martin 'Saveus' Hedegaard overraskede undervejs med et gæstevisit på fælleshittet 'Verden vågner', og hvor han plejer at være garant for høj musikalsk kvalitet, kom hans vokal også underligt småsløjt ud over pladsen.

Derudover savnede jeg noget personlighed.

Det er helt fair, at Gilli ikke er verdens mest udadvendte superstjerne, men jeg havde lidt svært ved at 'mærke ham'.

Martin 'Saveus' Hedegaard dukkede op til Gillis koncert.

Gemt bag solbriller gik han smilende rundt på scenen og gav et par korte hilsner fra scenen, som 'Nooorthside!' og 'Husk at drikke vand', men ellers lod han musikken tale for sig selv.

Her havde det været fedt, hvis han viste flere følelser eller tog ægte hånd om publikum. Men okay.

Gilli er fortsat brandvarm og fik på imponerende vis omskabt pladsen foran den store Echo-scene til et svedigt dansegulv, hvor man skulle laaangt tilbage for ikke at finde mennesker, der ikke dansede eller rappede med.

Uanset om det var de helt gamle numre fra debut-ep'en 'Ækte vare' eller de nyere salsa-inspirerede Spotify-hits, han sendte ud fra scenen, var der konstant gang i publikum.

Publikum var mødt talstærkt op til Gillis koncert på Northside.

Og da det hele peakede med kæmpe fællessang på 'Tidligt op', var det tydeligt, at der fortsat er stor kærlighed til hans musik.

Med legendestatus følger der som sagt store forventninger, og nu hvor Gilli for længst har skrevet sig ind i historiebøgerne med sine sange, håber jeg for fremtiden, at han også følger det op med et ligeså gennemført Blockbuster-show live.