Kemien mellem de seks venner er stadig i top, men genforeningsafsnittet af 'Friends' er faretruende tæt på at drukne i ligegyldigt fyld og kendis-sammenrend.

Sidste afsnit af 'Friends' løb over skærmen i 2004, og lige siden har fans verden over sukket efter mere med de kaffedrikkende venner.

Nu er deres bønner langt om længe blevet hørt med det stærkt imødesete 'Friends: The Reunion'-afsnit. Og så alligevel ikke helt. For afsnittet er ikke et 'Friends'-afsnit i den klassiske forstand.

Det varer én time og 43 minutter, og i løbet af denne tid får vi oplæsning af scener, genskabning af quizzer og lege, som vi kender fra serien, ikke tidligere viste klip og interview i studiet, som selvfølgelig er den ikoniske sofa fra introsekvensen.

Da vi i sin tid sagde farvel til Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey og Phoebe, forlod de lejligheden i New York, der i alle sæsoner havde huset mindst én af dem.

Det er også her, vi møder dem igen, da David Schwimmer går igennem de gamle kulisser.

»Wow, det her er smukt,« siger han med lettere grødet stemme.

Kort efter får han selskab af de andre, som også er yderst begejstrede over genforeningen – og det er svært ikke at dele den begejstring.

'Venner' blev et verdensomspændende fænomen. REUTERS/Handout/Jon Ragel Foto: HO Vis mere 'Venner' blev et verdensomspændende fænomen. REUTERS/Handout/Jon Ragel Foto: HO

For det er helt bestemt underholdende at møde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer igen. Også selvom de stort set ikke optræder i deres signaturroller.

Afsnittet rammer da også den helt rigtige nostalgiske nerve og står allerstærkest, når det bare er de seks, der er på skærmen sammen. Når de taler om, hvordan det kun var dem, der kunne forstå, hvor vildt det egentlig var, da serien blev et verdensomspændende fænomen.

Eller når David Schwimmer og Jennifer Aniston taler om, at de også var vilde med hinanden i virkeligheden – hvilket de andre selvfølgelig ikke kunne undgå at bemærke.

Det er skønne scener, hvor man virkelig kan mærke, at venskabet strækker sig langt ud over det, vi har set på skærmen.

Reunion-afsnittet halter til gengæld, når det vil for meget. Og det vil det desværre lidt for ofte.

For hvorfor skal vi pludselig høre David Beckham snakke om, hvilken af de seks venner han minder mest om?

Det virker mildest talt ligegyldigt, og hvis det er proppet ind for at minde os om, at 'Friends' var en ret stor ting, så kunne de have sparet sig besværet. Det ved vi godt. Der var trods alt 52 millioner seere til det sidste afsnit – i USA alene, vel at mærke.

David Beckham minder i øvrigt mest om Monica, fordi han også har rengøringsvanvid.

Vennerne samles igen i den ikoniske lejlighed. Foto: Terence Patrick Vis mere Vennerne samles igen i den ikoniske lejlighed. Foto: Terence Patrick

Mindre underligt bliver det ikke, når vi pludselig får en catwalk med blandt andre Justin Bieber, der fremviser nogle af de særlige outfit, der var med i serien gennem årene. Den sekvens kunne godt have ladet livet i klipperummet.

Der er ingen tvivl om, at 'Friends' har en yderst dedikeret fanbase, og de har ventet længe på denne genforening. Det er måske derfor, skaberne bag afsnittet har følt, at de skulle give os så meget forskelligt indhold som overhovedet muligt.

Det havde de ikke behøvet, for alt, hvad vi vil have, er de seks venner, der gør det, venner nu engang gør – drikker kaffe og snakker sammen.

'Friends: The Reunion' kan streames på HBO.