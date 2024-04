Det havde jeg ikke set komme.

Da TV 2 tidligere på året afslørede deltagerne for den nye sæson af 'Forræder', var han en af dem, jeg overså. Nu overstråler han pludselig alle andre med sit geniale skurke-fjæs.

Vi starter først et helt andet sted, for ugens afsnit af 'Forræder' bød på flere højdepunkter.

For det første er det sjovt at følge de to tvillingebrødre, der tilsyneladende har svært ved at stole på hinanden.

Den ene af de to tvillingebrødre, Emil Trier. Foto: TV2

Alle andre ser dem som en stærk alliance - og måske er de også bare gode til at holde masken - men det var især sjovt at se dem akavet ved morgenmadsbordet mistænke hinanden for at være forræder.

Det var også vildt at se, hvor meget drag-artisten Tinus blev påvirket over at blive stemt ud ved det runde bord.

Det er generelt et af programmets styrkepunkter, at deltagerne går SÅ meget op i spillet, og i denne uge blev der igen leveret på hele følelsesregistret, så det er svært ikke at holde af den på papiret fjollede kendis-leg.

Og her er Bjarne Henriksen samtidig perfekt sat ind i spillet for at trække det hele i den modsatte retning.

Skuespiller Bjarne Henriksen i 'Forræder'. Foto: TV 2

Det ER jo dumt, at de eksempelvis konstant spørger hinanden, om man er forræder, og her er det fedt, at have den rolige skuespiller til at grynte lidt af det hele, så det samlede energiniveau opnår et passende leje.

Modsat har handlingen det nogle gange med at gå lidt for hurtigt.

I sidste uges premiereudsendelse fik man ikke heeelt forklaret spillets regler, og hvad det egentlig er, de spiller om, og her fejlede de igen, da Lise Rønne præsenterede ugens indlagte konkurrence for forræder-holdet.

Der var noget med nogle krukker, der skulle smadres, og man kunne vinde en daggert.

Birgit Aaby under krukke-konkurrencen. Foto: TV 2

Selv forræderne virkede lidt forvirrede, og da en af deltagerne endelig vandt det nye mordvåben, blev det slet ikke brugt!

Kan man bare ignorere sin præmie? Eller må man gemme den til en anden gang?

Det får vi ikke meget at vide om, og selvom det ikke trækker voldsomt ned, er det detaljer, man sagtens kan finpudse for at optimere seeroplevelsen.

Den nye sæson af 'Forræder' er dog stadig ret underholdende, og det skyldes ikke mindst skuespiller Anton Hjejle.

Anton Hjejle. Foto: TV 2

Han er mest kendt for den halvglemte DR-serie 'Liberty' fra 2018, og han var som nævnt heller ikke en af dem, jeg først tog notits af da 'Forræder'-castet blev præsenteret, men nu må man sige, at han hurtig er trådt i karakter.

Allerede i det første program påpegede han dejlig selvironisk, at han ligner Harry Potter-skurken Voldemort.

I denne uge fortsatte han med at sno de andre deltagere om sin lillefinger, og det er fantastisk at se, hvor meget han elsker sin skurkerolle.

Anton Hjejle brænder igennem, og med Heino Hansen som hyggende sidekick er TV 2s kendisleg nu efter to afsnit kommet rigtig, rigtig fint fra start.